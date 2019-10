Saluto militare della nazionale turca | Uefa | Sembra una provocazione

Guerra in Siria - i calciatori turchi festeggiano la vittoria con il Saluto militare pro Erdogan : Il calcio turco sostiene l’attacco in Siria. Almeno i membri della nazionale che hanno festeggiato la vittoria contro l’Albania, nella partita valida per le qualificazioni agli Europei 2020, schierandosi sull’attenti e facendo un saluto militare davanti alla loro tifoseria subito dopo il gol decisivo segnato da Tosun al 90esimo. Il gesto dei padroni di casa non è passato inosservato, così come il suo messaggio: la squadra di ...

Saluto militare e bandiere della Turchia - i tifosi della Roma attaccano Under : “Qua non sopportiamo assassini” : Sta facendo molto rumore il post su Twitter pubblicato dall’attaccante della Roma Cenzig Under, tra l’altro pronto al rientro dopo lo stop per infortunio. Il calciatore ha pubblicato una foto con lui che esulta con la maglia della Roma ed il Saluto militare. A corredo, le bandiere della Turchia. Sui social scattano le polemiche di tifosi e non per un messaggio interpretato come sostegno all’esercito turco impegnato nei ...