Sabato 12 Ottobre sui canali Sky Cinema HD

Guida Tv Sabato 12 ottobre : Programmi tv di Sabato 12 ottobre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:35 Italia – Grecia qual. europei 2020 Rai 2 ore 21:05 NCIS 16×18 1a Tv + FBI 1×18 1a Tv (qui le anticipazioni) Rai 3 21:40 Le Ragazze Canale 5 ore 21:25 Adaline – L’eterna giovinezza Rete 4 ore 21:30 Don Camillo Monsignore ma non troppo Italia 1 ore 21:10 La peggior settimana della mia vita La7 ore 21:15 Little Murders by Agatha ...

Le Parole della settimana di Sabato 12 ottobre - gli ospiti di Gramellini su Rai 3 : Le Parole della settimana su Rai 3 con Massimo Gramellini La puntata di sabato 12 ottobre alle 20:20: gli ospiti Secondo appuntamento su Rai 3 con Massimo Gramellini e Le Parole della settimana sabato 12 ottobre dalle 20:20. Ad aprire la puntata sarà Bianca Berlinguer, volto storico di Rai 3, giornalista, direttrice e conduttrice di #Cartabianca. Berlinguer sarà in puntata come autrice del libro Storia di Marcella che fu Marcello, frutto del ...

NCIS 16 e FBI le puntate di Sabato 12 ottobre su Rai 2 : NCIS e FBI le puntate di sabato 12 ottobre su Rai 2 Rai 2 come CBS: riprodotta l’accoppiata crime-action NCIS e FBI ma se negli USA sono rispettivamente alla stagione 17 e 2 in onda il martedì sera, in Italia su Rai 2 proseguono la sedicesima e la prima stagione delle due serie tv con due puntate in onda sabato 12 ottobre in prima tv assoluta. NCIS 16×18 Monna Lisa Quando Torres si risveglia su una barca senza alcun ricordo delle ...

Programmi TV di stasera - Sabato 12 ottobre 2019. Su Rai3 nuovo appuntamento con «Le Ragazze» di Gloria Guida : Gloria Guida Rai1, ore 20.35: Euro 2020: Italia-Grecia Il conto alla rovescia verso Euro2020 può cominciare: in uno Stadio Olimpico che viaggia verso il tutto esaurito, l’Italia, che per l’occasione indosserà una speciale maglia verde (utilizzata finora solo in un’altra circostanza, nel 1954, sempre a Roma) ispirata al “Rinascimento” del nostro calcio, affronterà la Grecia nel settimo incontro del proprio girone di ...

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di Sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019 : anticipazioni puntata de Il SEGRETO di sabato 12 e domenica 13 ottobre 2019: Dolores è felice per il prossimo arrivo della sua adorata nipotina… Consuelo e Marcela sono stanche di dover mentire e vuotano il sacco… Isaac lascia momentaneamente Puente Viejo per rintracciare l’uomo che ha messo incinta Antolina, in modo da poter poi smascherare quest’ultima… Il SEGRETO: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando ...

VERISSIMO - anticipazioni e ospiti di Sabato 12 ottobre 2019 : L’appuntamento con VERISSIMO è giunto alla sua quinta puntata che andrà in onda sabato 12 ottobre alle 16.10 su Canale 5. Come si evince anche dal promo che sta circolando sull’ammiraglia Mediaset, gli ospiti che ci terranno compagnia per tutto il pomeriggio saranno come al solito numerosi. Al centro troviamo tre artisti legati al mondo musicale. Interverrà infatti in trasmissione la cantautrice Giordana Angi, seconda classificata nella ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di Sabato 12 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 843 di Una VITA di sabato 12 ottobre 2019: Lucia vorrebbe cedere a Samuel la rendita da lei ereditata per aiutarlo a risollevarsi dalla crisi finanziaria: il giovane Alday, approfittando dell’ascendente che esercita sulla ragazza, la convince a non dire a nessun altro di essere figlia dei marchesi de Válmez; intanto Joaquin svela a Espineira di aver detto a Lucia tutta la verità, ma il priore reagisce male… Dopo ...

Rugby - Mondiali 2019 : calendario Sabato 12 ottobre. Programma - orari e tv : Dopo l’unica partita di oggi, prosegue domani, sabato 12 ottobre, la Coppa del Mondo di Rugby. In principio erano in Programma tre sfide, ma dopo la cancellazione di Nuova Zelanda-Italia ed Inghilterra-Francia, si giocherà soltanto il match valido per la Pool A, alle ore 12.45 italiane, Irlanda-Samoa. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv di ...

L'oroscopo di Sabato 12 ottobre : Mercurio in congiunzione a Scorpione - Gemelli formidabile : Durante la giornata di sabato 12 ottobre, i nativi del Sagittario avranno l'appoggio da parte dei loro amici, mentre Capricorno sarà alla ricerca di stabilità nella propria vita privata. Mercurio in congiunzione a Scorpione, offrirà ai nativi del segno tante energie e tanta intraprendenza da spendere sul posto di lavoro, mentre per il Leone alcune situazioni quotidiane inizieranno a prendere una forma diversa dal solito. Andiamo a vedere nel ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di Sabato 12 ottobre 2019 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di sabato 12 ottobre 2019: Bill mette in moto il suo piano: Ridge e il giudice cadono nella trappola e Justin riesce a registrare la loro conversazione! Quando Ridge si rende conto che Bill deve aver scoperto tutto, è ormai tardi… Pam dice a Donna che è l’unica a poter allontanare Quinn da Eric… BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere ...

L'oroscopo di Sabato 12 ottobre - 1ª sestina : la Luna in Ariete porta bene al Cancro : L'oroscopo di domani 12 ottobre 2019 annuncia a gran voce lo spettacolare ingresso della Luna nel campo dell'Ariete. Il transito della "musa dei poeti" entro i confini del segno di Fuoco è previsto in Astrologia già nella prima mattinata questo sabato, precisamente a partire dalle ore 06:45. Curiosi di sapere come saranno le stelle ad inizio weekend? bene, iniziamo pure a mettere in primo piano i segni migliori e peggiori, come da titolo in ...

Tv Talk - il nuovo inizio Sabato 12 ottobre su Raitre e in streaming online su Raiplay : "Tv Talk" torna da sabato 12 ottobre, in tv su Rai 3 e in streaming su Raiplay, a partire dalle ore 15:00. La nota trasmissione incentrata sull'analisi della programmazione televisiva e sulla penetrazione dei nuovi mezzi di comunicazione viene indicata da molti quale uno dei programmi più garbati della tv italiana. Storicamente condotto da Massimo Bernardini, anche quest'anno il format continuerà ad andare in onda ogni sabato pomeriggio. In ogni ...

Legnano. Sabato 12 ottobre apre la mostra micologica : 250 specie di funghi in esposizione : I funghi tornano ad essere protagonisti dell’autunno legnanese. Si inaugura Sabato 12 ottobre nella sala convegni della Famiglia Legnanese (via

Romaeuropa : Diasporas - il focus dedicato alle nuove musiche migranti - da giovedì 10 a Sabato 12 ottobre all’Auditorium PDM : In collaborazione con la Fondazione Musica per Roma presenta Diasporas DAL 10 AL 12 ottobre IL focus DI Romaeuropa FESTIVAL dedicato alle nuove musiche migranti giovedì 10 ottobre ALSARAH & THE NUBATONES E J .P. BIMENI & THE BLACK BELTS ORE 21 VENERDÌ 11 ottobre BLICK BASSY E MAYRA ANDRADE ORE 21 sabato 12 ottobre “LE CRI DU CAIRE” E “LOVE & REVENGE” ORE 21 AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DI ROMA Sperimentatori instancabili, ...