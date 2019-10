Rugby | Mondiali 2019 | cancellata anche Namibia-Canada Si chiude la Pool B

Rugby - Mondiali 2019 : torneo falsato per l’annullamento di due partite? La cancellazione di Francia-Inghilterra condiziona il tabellone : Si sta abbattendo sul Giappone in queste ore il tifone Hagibis e questa mattina non si sono giocate due partite della Rugby World Cup. A saltare, come ben noto, sono state Italia-Nuova Zelanda e Francia-Inghilterra. E se la prima aveva poco da dire, con gli All Blacks strafavoriti d’obbligo, la sfida tutta europea metteva in palio il primo posto nel girone C. Primo posto che, grazie alla cancellazione del match, è andato ...

Rugby - Mondiali 2019 : tutto facile per l’Irlanda - 47-5 a Samoa e pressione sul Giappone : Si chiude la fase a gironi per l’Irlanda, una delle favorite dei Mondiali di Rugby 2019. I verdi non sbagliano nel match comunque molto semplice con le Samoa: vittoria netta, per 47-5, punto di bonus preso senza difficoltà e pressione che ora va tutta sul Giappone padrone di casa. I nipponici infatti sono stati scavalcati dagli irlandesi nella prima piazza del raggruppamento A, ma ora affronteranno la Scozia per rimettere tutto in ordine. ...

Rugby - Mondiali 2019 : calendario domenica 13 ottobre. Programma - orari e tv : Dopo le tre partite di oggi, si chiude domani, domenica 13 ottobre, la fase a gironi della Coppa del Mondo di Rugby. Saranno in Programma quattro sfide, la prima, valida per la Pool B, alle ore 05.15 italiane, sarà Namibia-Canada, mentre la seconda, valida per la Pool C, alle ore 07.45 italiane, sarà Stati Uniti-Tonga, mentre la terza, valida per la Pool D, alle ore 10.15 italiane, sarà Galles-Uruguay, infine la quarta, valida per la Pool A, ...

Tonga-Stati Uniti - Mondiali Rugby 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Una sfida che a livello di classifica per il Gruppo C ha davvero poco da dire. Si sfidano domani Tonga e Stati Uniti per l’ultimo incontro per le due compagini nei Mondiali di rugby 2019. Entrambe vanno a caccia in terra giapponese del primo successo iridato. World rugby e RAI hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv in chiaro su Raidue delle quattro partite ...

Galles-Uruguay - Mondiali Rugby 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Domani, domenica 13 ottobre, la Coppa del Mondo di rugby propone, tra le quattro sfide in programma, quella valida per la Pool D, che alle ore 10.15 italiane, metterà di fronte Galles ed Uruguay. Gli europei dovranno vincere per certificare il primo posto ed assicurarsi un accoppiamento ai quarti di finale più agevole. World rugby e RAI hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la ...

Namibia-Canada - Mondiali Rugby 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Domani sarà l’ultimo giorno della fase a gironi ai Mondiali 2019 di rugby, eppure il programma sarà ancor più ricco del solito. Saranno ben quattro infatti i match in programma, fra cui Namibia-Canada: una sfida valida per la quarta giornata del Girone B, quello che ha visto inclusa anche l’Italia (capace di chiudere al terzo posto), e che domani dovrebbe veder, a meno di un improbabile pareggio, andare a segno una delle due ...

Giappone-Scozia - Mondiali Rugby 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Domani, domenica 13 ottobre, la Coppa del Mondo di rugby propone, tra le quattro sfide in programma, quella valida per la Pool A, che alle ore 12.45 italiane, metterà di fronte Giappone e Scozia. I padroni di casa possono anche permettersi di perdere a patto di centrare sia il bonus offensivo che quello difensivo, oppure ottenere un solo bonus, ma non far conquistare il bonus offensivo alla compagine europea. World rugby e RAI hanno raggiunto ...

Rugby - Mondiali 2019. Scozia e Federazione - braccio di ferro : “Il regolamento è ingiusto sulle cancellazioni dei match : Il tifone Hagabis, classificato di categoria 5 (la più elevata), si sta abbattendo sul Giappone e ha condizionato lo svolgimento degli eventi sportivi previsti nel weekend: le prove libere del Gran Premio di Formula Uno sono state posticipate a domenica mattina prima della gara, due partite del Mondiale di Rugby (Italia-Nuova Zelanda e Inghilterra-Francia) sono state cancellate. Raffiche di vento fino a 250 km/h e un acquazzone di dimensioni ...

Rugby - Mondiali 2019 : calendario sabato 12 ottobre. Programma - orari e tv : Dopo l’unica partita di oggi, prosegue domani, sabato 12 ottobre, la Coppa del Mondo di Rugby. In principio erano in Programma tre sfide, ma dopo la cancellazione di Nuova Zelanda-Italia ed Inghilterra-Francia, si giocherà soltanto il match valido per la Pool A, alle ore 12.45 italiane, Irlanda-Samoa. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: l’accordo prevede la diretta tv di ...

Irlanda-Samoa - Mondiali Rugby 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Ormai ci siamo: la prima fase dei Mondiali 2019 di rugby sta per volgere al termine. Le partite che restano nel programma pesano sempre di più e anche un’Irlanda-Samoa, che sembra avere nei “Verdi” un naturale favorito per l’esito della contesa, potrebbe nascondere qualche sorpresa. Andiamo quindi a scoprire l’orario d’inizio e quali sono le possibilità di vedere in tv e streaming la gara. Sabato 12 ...

Rugby - Mondiali 2019 : Giappone - Irlanda e Scozia - ecco le combinazioni per arrivare ai quarti : Mancano solo due squadre all’appello delle qualificate ai quarti di finale della Rugby World Cup 2019 che si sta disputando in Giappone. Ed entrambe fanno parte della pool A, la più equilibrata ed emozionante sino a ora. E a giocarsi l’accesso alla fase a eliminazione diretta ci sono proprio i padroni di casa del Giappone, l’Irlanda e la Scozia. Con il rischio che il tifone Hagibis sia decisivo per le sorti delle tre nazionali. ...

Rugby - Mondiali 2019 : Australia-Georgia - match che serve solo ai georgiani : Mentre il calendario della Rugby World Cup è stato devastato dal tifone in arrivo sul Giappone, domani venerdì 11 ottobre è in programma una sola partita. L’Australia, ormai qualificata ai quarti di finale, affronterà la Georgia, che invece con un colpaccio a sorpresa sorpasserebbe le Fiji e conquisterebbe un insperato pass per i Mondiali 2023 in Francia. In teoria la sfida di Shizuoka potrebbe interessare anche i Wallabies, che vincendo ...

Mondiali di Rugby - tifone in Giappone : Italia pareggia con gli All Blacks perché salta la partita. A rischio anche il Gran Premio : “World rugby e il comitato organizzatore hanno preso la decisione difficile, ma giusta, di annullare le partite nelle aree colpite per motivi di sicurezza. Le squadre interessate sono state informate. Per le partite che non vanno avanti come previsto, verranno assegnati due punti a ciascuna squadra in linea con le regole del torneo”. Gli organizzatori del Mondiale di rugby annunciano la cancellazione del match di sabato tra gli ...

Rugby - Mondiali 2019 : tutti scontenti per la cancellazione di Italia-Nuova Zelanda. Parisse : “Possibile che non ci fossero alternative?” : Italia-Nuova Zelanda non ci sarà. E’ un fatto ormai assodato, quello legato alla mancata disputa del match conclusivo della Pool B degli azzurri ai Mondiali di Rugby. Naturalmente sono ben pochi a essere contenti, anche se più d’uno comprende la situazione che si è venuta a verificare con il tifone Hagabis, lo stesso che minaccia il GP del Giappone. Per l’Italia, sono intervenuti in conferenza stampa Conor O’Shea e Sergio ...