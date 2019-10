Rosy Abate non muore | il finale rimontato all’ultimo da Pietro Valsecchi Ci sarà una

Fonte : ilfattoquotidiano

Rosy Abate avrà una terza stagione? Il futuro della fiction è diventato un piccolo giallo televisivo. E' questa la domanda che si pongono i telespettatori della fiction, spin off di Squadra Antimafia, con Giulia Michelini. L'ultima puntata si è conclusa con un finale che non esclude la realizzazione di un seguito. A rimetterci la vita è stato il poliziotto Luca Bonaccorso, la protagonista ha raccontato a suo figlio la verità sulla morte del padre Ivan. Leonardo ha deciso di perdonarla per proseguire insieme la loro lotta contro Antonio Costello che è finito in carcere. Rosy è salva, suo figlio ha sposato Nina e molto presto diventerà padre. Non solo, Leonardo ha deciso di arruolarsi in polizia, con il nemico Costello che dal carcere grida vendetta. Un finale che ha ottenuto ottimi ascolti incollando allo schermo 3.757.000 telespettatori e il 18,49% di share.

