Rosy Abate | finale della seconda stagione | Leonardo si sposa ed entra nella polizia

Il finale aperto di Rosy Abate potrebbe lasciare pensare al passaggio di testimone a Leo : Ieri sera è andata in onda in prima serata su Canale 5 l'ultima puntata della seconda stagione di Rosy Abate. Il lieto fine ha comunque lasciato alcuni conti in sospeso facendo presagire che ci potrebbe essere una terza stagione della fortunata fiction di Mediaset. A supportare questa teoria (comunque ancora molto lontana dal concretizzarsi) alcune anticipazioni e delle interviste rilasciate dagli attori protagonisti (in particolare da Vittorio ...

Ascolti tv : «Tale e Quale Show 2019» batte (pure) «Rosy Abate» : David PratelliAgostino PennaDavide De MarinisGigi e RossFrancesco MonteFrancesco PannofinoFlora CantoEva GrimaldiSara FaccioliniLidia SchillaciTiziana RivaleJessica MorlacchiLo scontro è stato serrato, ma a spuntarla nella sfida del venerdì sera è stato, di nuovo, Carlo Conti. Tale e Quale Show, complice l’imitazione da standing ovation di Davide De Marinis che ha emulato Vasco Rossi, ha vinto la gara degli Ascolti. Ha battuto la concorrenza, ...

Ascolti TV | Venerdì 11 ottobre 2019. Tale e Quale Show (19.7%) batte il finale di Rosy Abate (18.5%) : Rosy Abate Nella serata di ieri, Venerdì 11 ottobre 2019, su Rai1 Tale e Quale Show ha conquistato 4.030.000 spettatori pari al 19.7% di share. Su Canale 5 l’ultima puntata della seconda stagione di Rosy Abate ha raccolto davanti al video 3.757.000 spettatori pari al 18.5% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.067.000 spettatori pari al 4.3% di share. A seguire Criminal Minds segna 767.000 spettatori pari al 3.7%. Su Italia 1 ...

Ascolti Tale e Quale Show : vince Conti - Rosy Abate chiude in crescita : Tale e Quale Show cresce e vince la serata contro il finale di Rosy Abate – La Serie Una crescita importante per Tale e Quale Show, ieri, contro il finale di Rosy Abate – La Serie. Per il programma di Carlo Conti, infatti, questi sono stati gli Ascolti: 4.030.000 telespettatori e il 19.69% di share, che sono bastati a vincere la serata di ieri, venerdì 12 ottobre. Il programma di Carlo Conti è cresciuto di ben 500 mila ...

Rosy Abate non muore - il finale rimontato all’ultimo da Pietro Valsecchi. Ci sarà una terza stagione? Tutto è nelle mani di Giulia Michelini : Rosy Abate avrà una terza stagione? Il futuro della fiction è diventato un piccolo giallo televisivo. E’ questa la domanda che si pongono i telespettatori della fiction, spin off di Squadra Antimafia, con Giulia Michelini. L’ultima puntata si è conclusa con un finale che non esclude la realizzazione di un seguito. A rimetterci la vita è stato il poliziotto Luca Bonaccorso, la Abate ha raccontato a suo figlio la verità sulla morte del ...

Replica Rosy Abate 2 - l'ultimo episodio si può rivedere on-line sul sito web del Biscione : Ieri sera, venerdì 11 ottobre, è andata in onda in prime time su Canale 5 la quinta e ultima puntata della fiction Rosy Abate 2 con protagonista Giulia Michelini. La serie tv ha chiuso i battenti con un episodio a dir poco ricco di colpi di scena, durante il quale abbiamo scoperto le sorti dell'ex mafiosa siciliana che in questi anni ha tanto appassionato il pubblico della rete ammiraglia Mediaset. Chi non avesse potuto seguire il finale della ...

Replica Rosy Abate - l'ultimo appuntamento visibile su MediasetPlay : Ieri sera è andata in onda l'ultima puntata di Rosy Abate 2. Questa seconda stagione della serie tv è stata molto amata dai telespettatori italiani, che si sono affezionati alle vicende della regina di Palermo e del figlio Leonardo. Sono molti i fan che sperano di rivedere presto una terza stagione. Chi si fosse perso la quinta ed ultima puntata andata in onda ieri sera, potrà rivedere la Replica attraverso il sito Mediaset Play. Rosy Abate 2, ...

Costello di Rosy Abate : chi è la fidanzata (famosa) di Davide Devenuto : Davide Devenuto lascia ‘Un posto al sole’, la soap italiana più longeva dove da 16 anni interpreta Andrea Pergolesi e dove ha conosciuto la sua compagna nella vita che lo ha reso padre del piccolo Diego che oggi ha 3 anni. Lo farà da gennaio e non esclude che questa decisione possa essere definitiva: “Forse ci ho messo un po’ troppo. `È come se mi fossi reso conto di non essere più utile”. “Mi rendo conto ora ...

Rosy Abate è viva : il finale - con le minacce di Costello - non esclude un possibile seguito : La terza stagione di Rosy Abate ci sarà? È questa la domanda del giorno tra i telespettatori della fortuna fiction di Canale 5 che, ieri 11 ottobre, sono rimasti incollati al televisore per scoprire l'epilogo della seconda stagione. La recente intervista di Vittorio Magazzù a Verissimo, infatti, aveva rivelato che un personaggio principale sarebbe morto nelle battute conclusive della serie. A ciò si erano aggiunte alcune dichiarazioni di Giulia ...

Replica Rosy Abate - l'ultima puntata dell'11 ottobre in streaming online su Mediaset Play : Venerdì 11 ottobre, su Canale 5, è andata in onda la quinta ed ultima puntata di Rosy Abate 2. Questa seconda stagione ha visto la protagonista, interpretata da Giulia Michelini, uscire di prigione dopo sei lunghi anni di condanna e recarsi a Napoli. Nel capoluogo campano, l'Abate ha ritrovato il suo amato figlio ormai 17enne. Per Rosy e Leonardo si sono susseguiti una serie di amare vicissitudini che hanno portato il ragazzo a finire dietro le ...

Rosy Abate 2 chiude un cerchio di dieci anni con un mitico finale : lunga vita alla regina e alla sua famiglia : I fan ringraziano Pietro Valsecchi di aver messo insieme un altro finale per Rosy Abate 2 e si sciolgono in lacrime prima per la presunta morte della loro beniamina e poi per la sua parvenza di vita normale, quella che adesso potrà vivere accanto al figlio Leonardo, la nuora e il nipotino che presto arriverà. "lunga vita alla regina" scrive la stessa Taodue ma senza rivelare se un seguito ci sarà o meno anche se quello che abbiamo visto ieri ...