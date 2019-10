Roma Nuova edizione del Torneo sociale di calcetto 2019 “C C Lazio 1920”

Bagno di Romagna - 20 gatti cercano una nuova casa. Il sindaco : “Me li prendo io” : Nel piccolo comune in provincia di Forlì-Cesena una colonia felina, regolarmente censita dal Comune, cerca una nuova sistemazione e così il primo cittadino mette a disposizione la sua casa di campagna. "Ho già due cavalli e due cani, nessun problema" assicura Marco Baccini, 37enne sindaco al secondo mandato. I gatti si trovano attualmente in località Palazza, dove alcuni residenti hanno lamentato da tempo dei disagi dovuti proprio alla presenza ...

AMA. Il piano per una nuova raccolta differenziata nella città di Roma andrà avanti : “Il piano per una nuova raccolta differenziata nella città di Roma andrà avanti. Ama, d’intesa con Roma Capitale, intende proseguire nella spinta alla raccolta dei materiali riciclabili, con ogni possibile rimodulazione dei servizi territoriali che possano aumentare le quantità e la qualità delle singole frazioni”. “Per far questo e rendere i servizi di raccolta più efficienti e monitorabili, saranno valutate e utilizzate le ...

Giulia De Lellis - nuova dichiarazione sul libro : 'Qualche frase è stata Romanzata' : Il primo libro di Giulia De Lellis è stato un vero e proprio boom. Da settimane non si fa altro che parlare di quello che è scritto nelle pagine di 'Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza'. Nel libro l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha raccontato come è venuta a conoscenza dei tradimenti del suo fidanzato. Per alcuni fatti riportati Andrea Damante è finito nella bufera, per questo motivo che Giulia ha deciso di fare marcia ...

Touch The Wood Roma - la nuova stagione “One Step Beyond” 2019/2020 : Tante anteprime nazionali e internazionali per uno degli eventi più importanti della scena rap e trap italiana Intercettando in anticipo le nuove tendenze provenienti dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, Touch The Wood è da anni il punto di riferimento per la scena trap e hip hop di Roma. Non è un caso che realtà musicali come OVO (etichetta di Drake) o la ASAP Mob, o brand come Places + Faces, abbiano scelto il Goa Club come tappa dei loro tour ...

Roma - il piano del governo per la riforma della Capitale : nuova governance - più fondi e poteri - investimenti per rifiuti e trasporti : La “piccola Roma” e la “grande Roma”. Come Parigi o, ancor di più, come Londra. Con governance, fondi e poteri speciali. Se ne parla da anni, ma di concreto si è fatto molto poco, quasi nulla. Con l’arrivo del governo sostenuto da M5s e Pd, c’è stata un’accelerazione e la riforma di Roma Capitale è finita alla voce priorità sulla scrivania del neo ministro agli Affari regionali, Francesco Boccia, insieme all’altro grande tema del suo mandato: ...

Roma - nuova partnership con la Federazione calcistica della Nigeria : L’AS Roma è lieta di annunciare che il Club ha sottoscritto una partnership triennale con la Federazione calcistica della Nigeria. L’accordo, siglato ufficialmente venerdì presso la sede della Federazione ad Abuja, vedrà la Roma e la N.F.F. collaborare dentro e fuori dal campo, con l’obiettivo a lungo termine di far disputare al club giallorosso un’amichevole […] L'articolo Roma, nuova partnership con la Federazione calcistica della ...

Roma - presentata la terza maglia : tutto lo spettacolo della nuova divisa [FOTO] : Fiducia ritrovata in casa Roma, la squadra di Fonseca è reduce dal convincente successo in campionato contro il Sassuolo, 4-2 il risultato finale, nel frattempo è stata presentata la terza maglia. La divisa è di colore blu scuro ed è caratterizzata da un colletto rosso con scollo a V giallo e bordi delle maniche giallorossi. Il logo vintage Nike ‘Futura’ contribuisce a evocare il passato, mentre la stampa a motivo jacquard su tutta la ...

Sette Meraviglie - la nuova stagione su Sky Arte tutta dedicata a Roma : Sette Meraviglie, la serie Sky Original che racconta la scoperta dei grandi simboli del patrimonio artistico italiano realizzata con le più moderne tecniche di ripresa, dedica la sua nuova stagione alle Meraviglie di Roma. In onda in prima visione su Sky Arte (canale 120 e 400 di Sky) tutti i mArtedì dal 17 Settembre, la serie attraversa in Sette episodi la storia millenaria della città eterna, per condurre lo spettatore...

Roma. Palazzo Senatorio : domani nuova apertura al pubblico : Visita guidata gratuita del Palazzo Senatorio del Campidoglio, organizzata dall’amministrazione capitolina domenica 15 settembre. Dalle 10 alle 19 le storiche

Moto – Ducati anticipa il 2020 : presentato il Monster 1200 S in una nuova proposta cRomatica [GALLERY] : Anteprima Ducati MY2020: il Monster 1200 S diventa “Black on Black” Ducati anticipa il 2020 presentando una nuova proposta cromatica per il Monster 1200 S. Per la prossima stagione la livrea della più iconica tra le naked sarà “Black on Black”, colorazione che alterna parti in nero lucido a parti verniciate in nero opaco. Il Monster 1200 S rimarrà disponibile anche nel tradizionale Rosso Ducati. L’inedita ...

Musica per Roma - la nuova stagione dei concerti e dei grandi festival : L’Auditorium Parco della Musica riapre al pubblico con una nuova stagione di concerti e festival di Musica per Roma, che

"Duce - Duce!". Cori e saluti Romani - anche Forza Nuova protesta a Montecitorio : Momenti di tensione tra forze dell’ordine e militanti di estrema destra che cercavano di raggiungere piazza Montecitorio per partecipare alla manifestazione Lega-Fdi contro l’esecutivo giallo-rosso. Un centinaio di militanti di Forza Nuova guidati dal leader Roberto Fiore sono stati bloccati dalla polizia a Largo Chigi dove hanno inneggiato al duce esibendosi in saluti romani e hanno scandito slogan contro l’Unione Europea, il ...

Roma : esplode palazzina a Fonte Nuova - un ustionato : Una palazzina di tre piani è esplosa in Via Giovanni Verga, nel Comune di Fonte Nuova, alle porte di Roma. Risulta una persona ustionata, trasportata all’ospedale con l’Elisoccorso. Il personale dei vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere l’incendio e sono impegnati nello smassamento del materiale coinvolto nell’esplosione. Sul posto due Squadre VVF, un’Autobotte VVF, un’Autoscala VVF, Carro Crolli VVF, ...

Rebecchini (Acer) : "Governo sia inizio fase nuova per Roma" : Roma, 4 sett. (AdnKronos) - “Non possiamo che plaudire alla formazione di questo nuovo governo, che in tempi rapidi ha ricomposto una situazione molto complicata, soddisfacendo i mercati internazionali e mettendo al riparo il mondo delle imprese”. E' quanto afferma il presidente di Ance Roma Acer Ni