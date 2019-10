Roma Arrestato 46enne per tentato furto aggravato e estorsione

Roma - 24enne distrugge autobus del’Atac e cerca di aggredire l’autista : fermato da un passante e arrestato dalla polizia – FOTO : È andato in escandescenza, probabilmente ubriaco, ha cercato di aggredire l’autista e poi ha letteralmente distrutto l’autobus dell’Atac sul quale viaggiava. Ancora un’aggressione sui mezzi pubblici a Roma, dove questa notte su via Casilina Vecchia, all’altezza della fermata Ponte Casilino, in zona Pigneto, un ragazzo di 24 anni originario del Libano ha prima divelto il bracciolo di uno dei sedili del bus NMC – sostituto della ...

Disordini prima di Lecce-Roma - arrestato un tifoso giallorosso : Qualche disordine prima della sfida Lecce-Roma di ieri, che ha portato all’arresto un ultrà 22enne residente in provincia di Brindisi. Il motivo è il lancio di materiale pericoloso, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Un gruppo formato da un centinaio di ultrà giallorossi, la maggior parte con i volti coperti, si sono radunati nei pressi della rotatoria sulla SP.364 (Lecce-San Cataldo) gremita di spettatori ...

Roma - 57enne è in chiesa per pregare : un uomo la aggredisce alle spalle e tenta di stuprarla. Arrestato un 34enne : Era in chiesa, raccolta in preghiera, in silenzio, quando un uomo l’ha aggredita, cercando di violentarla. È quanto successo ieri mattina a Villanova di Guidonia, vicino Roma, nella parrocchia di San Giuseppe Artigiano. Vittima una donna di 57 anni. L’aggressore è un uomo di 34 anni ora in carcere con l’accusa di violenza sessuale e lesioni personali. Secondo quanto ricostruito erano circa le 9 quando la donna, ...

Roma - tenta di stuprare una donna in chiesa : arrestato un 34enne : E' successo a Guidonia. La vittima si è difesa, ha sferrato calci e pugni all'aggressore riuscendo a scappare

Terrorismo - estradato il 28enne condannato all’ergastolo in Algeria per i suoi contatti con l’Isis. Era stato arrestato a Roma a novembre : Era stato arrestato dalla Digos di Roma lo scorso novembre perché ricercato internazionale dopo una condanna per Terrorismo. Ora T.M., algerino di 28 anni, è stato estradato. A tradire l’uomo – condannato dal Tribunale di Boumerdes il 31 marzo 2016 per il reato di appartenenza a organizzazione terroristica e di estorsione commessi tra il 2010 e il 2016 e destinatario di quattro ordini di cattura internazionale – era stata la ...

Roma - socio di El Chapo arrestato a Fiumicino : così la polizia e la Dea hanno incastrato Ramon Cristobal Santoyo. Usa chiedono l’estradizione : Fiumi di cocaina, eroina e metanfetamine arrivavano dal Messico agli Stati Uniti grazie a lui, Ramon Cristobal Santoyo. Agiva in nome e per conto di El Chapo, il capo del cartello di Sinaloa arrestato tre anni fa e ora rinchiuso in carcere negli Usa dopo la condanna all’ergastolo. È la stessa fine che rischia di fare dottor Wagner, come è soprannominato Santoyo, ora che gli investigatori della Polaria e della Dea lo hanno bloccato a ...

Roma - rapinava e picchiava prostitute : quarantenne arrestato : Michele Di Lollo L'uomo, catturato dai carabinieri, è ritenuto responsabile di tre violenze avvenute negli ultimi anni nella capitale a danno di altrettante giovani squillo romene Roma gronda violenza. quarantenne picchiava e rapinava prostitute lasciandole in strade isolate. Prometteva denaro. Pattuiva prestazioni sessuali da consumare lontano da occhi indiscreti. Trovato l’accordo con le meretrici, le caricava in auto. Ma, invece ...

Roma. Arrestato pusher : smerciava ecstasy - ketamina e hashish : I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno Arrestato un 23enne della provincia di Caserta con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scorsa notte, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto di ogni forma di illegalita’ durante la movida, i Carabinieri hanno notato il 23enne aggirarsi, con fare sospetto, tra i giovani presenti all’esterno delle discoteche e i ...

Roma - agguato ad Acilia : arrestato un quarantenne. Si indaga su un prestito di denaro : Svolta investigativa sull?agguato a colpi di pistola avvenuto venerdì sera ad Acilia, dove era stato ferito ad una gamba un uomo incensurato di 53 anni. La polizia dopo un?indagine...

Trasportava oggetti rubati da Roma verso est Europa : arrestato autista pullman : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Torrino Nord, unitamente a personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanita’ e del Nucleo Radiomobile di Roma, hanno effettuato una massiccia attivita’ di controllo in piazzale Tarantelli, presso l’area di sosta frequentata da corrieri privati, per la spedizione di merce destinata ai Paesi dell’est Europa. Nel corso delle attivita’, i Carabinieri hanno sottoposto a ...

Polizia trova centrale spaccio in officina meccanica : arrestato 44enne Romano : Roma – La Polizia di Stato sgomina una centrale di spaccio nascosta in un’officina meccanica. arrestato il titolare, sequestrati 86.150,00 euro in contanti, 7 panetti di hashish e oltre 100 grammi di cocaina. Sono stati gli agenti del Commissariato Esposizione, dopo un’accurata indagine, ad individuare un’officina meccanica in zona Prati, usata come copertura per lo spaccio di cocaina e hashish. A finire in manette per ...

Francesco Zampaglione - arrestato a Roma dopo tentata rapina il fratello di Federico dei TiRomancino : Francesco Zampaglione, fratello del più noto Federico, l'ex cantante dei TiRomancino, ieri pomeriggio - 30 agosto - ha tentato di rapinare una filiale della Banca Intesa, in Circonvallazione Gianicolense, a Roma. Il 49enne è entrato a volto scoperto, impugnando una pistola, scoperto solo poi essere

Arrestato Francesco Zampaglione - fratello di Federico dei TiRomancino : Tentativo di rapina, nel pomeriggio del 29 agosto, presso la filiale di una banca di Roma. Il rapinatore è risultato essere Francesco Zampaglione, fratello del più noto Federico, leader del gruppo Tiromancino. L’uomo, come riportano le agenzie, è entrato in banca a volto scoperto e con una pistola, che si è scoperto dopo essere un giocattolo a cui era stato tolto il tappo rosso. Il cassiere della struttura, nel tentativo di bloccare il ...

Resta in carcere Francesco Zampaglione - arrestato per tentata rapina in banca a Roma : Il musicista, ex membro dei TiRomancino e fratello del cantante Federico Zampaglione, interrogato dal gip a Regina Coeli. L'avvocato: "Ha risposto a tutte le domande e sta benissimo"