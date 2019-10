Roberto Fico | il Governo non traballa

Roberto Fico : “Dopo 10 anni il M5s deve cambiare - serve una maggiore collegialità” : In un'intervista sul 'Corriere della sera' il presidente della Camera Roberto Fico traccia un bilancio sui dieci anni di vita del M5s: "Ora deve cambiare ulteriormente, la maggiore collegialità è importante". Parla poi dell'accordo con il Pd per le regionali in Umbria, ma chiarisce che "ogni territorio è diverso, ha una classe dirigente differente e problemi differenti" , escludendo un'alleanza analoga in Campania.Continua a leggere

Roberto Fico cancella Di Maio : "Un'ipotesi che non esiste". Colpo mortale al capetto grillino? : "Una ipotesi che non esiste assolutamente". Roberto Fico, presidente della Camera e leader della sinistra M5s, mette i bastoni tra le ruote all'alleanza tra grillini e Pd con vista sulle Regionali in Campania. In un'intervista al Corriere della Sera, Fico si conferma sempre più come l'anti-Luigi Di

Roberto Fico - il tweet sui poliziotti uccisi e la rabbia di Storace : "Vergognoso obbrobrio - vali zero" : La polemica travolge la terza carica dello Stato, Roberto Fico. Tutto nasce per il tweet riservato dal grillino ai due poliziotti uccisi in Questura a Trieste, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego. Il 4 ottobre, Fico, infatti ha cinguettato: "Una terribile notizia da Trieste. Sono vicino alle famiglie

Giulio Regeni - Roberto Fico attacca l’Egitto : “È un Paese che possiamo dichiarare non sicuro. Ma anche noi siamo responsabili” : “L’Egitto è un Paese che possiamo ufficialmente dichiarare non sicuro perché i diritti che la nostra Costituzione ci dà non sono garantiti”. Il presidente della Camera, Roberto Fico, torna a parlare di Egitto e di Giulio Regeni e lo fa con toni duri durante la sua Lectio magistralis nell’Aula Magna dell’Università di Trieste, in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico del liceo classico Petrarca, dove studiò il ...

Roberto Fico querela Libero - il giudice ci dà ragione : "Come funziona la libertà d'espressione" : Persino nei tribunali italiani, ogni tanto, accadono piccoli miracoli. Ti può capitare di spuntarla contro un politico che vuole limitare la tua libertà di scrivere, e con essa il diritto dei lettori ad avere un' informazione non allineata. A noi di Libero è appena successo. Raccontarlo è un dovere,

"La strada intrapresa è ragionevole" - ha detto Roberto Fico sull'alleanza M5s-Pd : Il Presidente della Camera dei deputati Roberto Fico ritiene che la democrazia diretta è complementare, ma non sostitutiva della democrazia rappresentativa e che nel Movimento è giunta l'ora di fare una discussione il cui perno “deve essere la collegialità”. In un'intervista al Fatto Quotidiano, il Presidente di Montecitorio afferma che “oggi il M5s è molto complesso, con una vasta partecipazione. Servono nuove forme per aumentare la ...

Luigi Di Maio - tregua con Roberto Fico ma nasce l'altra "fronda" nel giorno del voto a Senato : Il Movimento 5 stelle è smosso dalle correnti interne dopo la trattativa che ha portato alla nascita del governo con il Pd. L'ex ministro Barbara Lezzi per esempio ha scritto in un post: "Sono giorni che mi assillate con questa storia del governo sbilanciato, con il fatto che al Pd si siano concessi

Giuseppe Conte riprende il deputato di Forza Italia - Roberto Fico bacchetta il premier : Giuseppe Conte a testa bassa. Durante il discorso alla Camera dei deputati, in occasione della fiducia al nuovo esecutivo firmato Pd-M5s -, il premier bis riprende il deputato di Forza Italia, Felice Maurizio D'Ettore, reo di averlo interrotto mentre stavo parlando. A intervenire il presidente Rober

Roberto Fico - l'indiscrezione di Pizzarotti sull'inciucio Pd-M5s : "Ha vinto lui - ci lavorava da tempo" : "Nel Movimento 5 Stelle ha vinto Roberto Fico", rivela l'ex grillino e sindaco di Parma Federico Pizzarotti, in collegamento a Coffee Break su La7. "Da tempo in silenzio il presidente della Camera lavorava per l'accordo con il Partito democratico. Ricordo il dialogo avviato con Bersani, Renzi, Delri

Giuseppe Conte - Beppe Grillo lo blinda : "Dovrà essere lui il premier". E Roberto Fico si mette da parte : Beppe Grillo è tornato in politica, o meglio, è tornato a essere il vero leader del Movimento 5 Stelle.Il capo politico Luigi Di Maio e il guru Davide Casaleggio arrancano di fronte al nuovo progetto con il Partito Democratico e così a prendere le redini ci pensa il comico genovese. A dimostrazione

"A Roberto Fico non diciamo di no" I Dem non arretrano sulla discontinuità : "Se ci propongono Fico non diciamo di no". Lo avrebbe sottolineato il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti nel corso della riunione dei big del pd svoltasi ieri a casa del tesoriere del Partito Democratico Luigi Zanda Segui su affaritaliani.it

Roberto Fico : resto presidente della Camera : "Roberto Fico ricopre l'incarico di presidente della Camera dei deputati e intende responsabilmente dare continuita' al suo ruolo

Roberto Fico respinge l'offerta del Pd : "Non farò il premier - resto presidente della Camera" : "Roberto Fico ricopre l'incarico di presidente della Camera dei deputati e intende responsabilmente dare continuità al suo ruolo". Secondo quanto si apprende da fonti vicine alla presidenza di Montecitorio, Fico non vuole sostituire il premier Giuseppe Conte in un futuro governo giallo-rosso. Oggi 2