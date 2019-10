Roberto Baggio | l' amara confessione | Italia-Brasile? Prima di dormire penso ancora

Roberto Baggio non dimentica : “Quando vado a dormire penso ancora al rigore col Brasile…” : Secondo tanti, il più forte calciatore italiano di sempre. Ha trascinato da solo l’Italia alla finale del Mondiale di Usa ’94, ma il destino ha deciso di metterlo davanti alla scelta più difficile: il rigore proprio all’ultima atto contro il Brasile. Roberto Baggio racconta di pensare ancora a quell’episodio, nonostante siano passati 25 anni. “Mi ritrovo tante volte, quando vado a dormire , a pensarci ...

Divin Codino : il film sulla vita di Roberto Baggio - un campione amato da tutti : Sui campi di calcio Roberto Baggio ha deliziato tutti con le sue magie regalando emozioni forti. Difficile rimanere indifferenti al suo carisma e alla sua classe che ne hanno fatto un eroe, un'icona trasversale amata da tutti , al di là del tifo e degli schieramenti. E adesso la sua vita diventerà un film che, prendendo spunto dal suo soprannome più conosciuto, si intitolerà Divin Codino e uscirà nel 2020. Mediaset e Netflix insieme per produrre ...

Mediaset e Netflix : ecco i film in coproduzione. Biopic su Roberto Baggio - Scamarcio produttore e attore : Accordo Mediaset Netflix Sette coproduzioni disponibili prima su Netflix e poi sulle reti Mediaset . L’accordo tra la multinazionale dello streaming e l’emittente del Biscione è fatto: ventilata ormai da giorni, la partnership è stata ufficializzata oggi a Roma, con l’anticipo – da parte dei rispettivi vertici aziendali – di alcuni dei contenuti che verranno lanciati prima sulla piattaforma online in anteprima e poi, ...

