Robert Forster è morto per un cancro al cervello | l’ultimo ruolo in El Camino | il film di

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 12 ottobre 2019) Il volto noto di serie tv e cinema è diventato un'altra vittima del terribile tumore alda cui è difficile salvarsi:così, a 78 anni, nella sua casa di Los Angeles proprio dopo il lancio di El, ildi Breaking Bad che lo ha visto tra i protagonisti. Sembra quasi uno scherzo del destino, una barzelletta, ma purtroppo non lo è e il mondo del cinema oggi piange un altro dei suoi volti più iconici., protagonista, tra le altre cose, anche di Jackie Brown e Twin Peaks, èvenerdì all'età di 78 anni dopo aver ripreso il suodi Ed Galbraith in Breaking Bad in Elpresentato in anteprima su Netflix proprio venerdì. L'attore era apparso proprio nella quinta e ultima stagione dell'amata serie tv, ormai sei anni fa, per vestire i panni di Ed, professionista esperto, proprio a nascondere il fuggitivo Walter White, il ...

evivanco7 : RT @ilpost: È morto l’attore Robert Forster - SuniBu : Che dispiacere per Robert Forster. - 3cinematographe : Venuto a mancare all'età di 78 anni, Robert Forster ha partecipato numerosi film e serie tv: Hollywood si stringe i… -