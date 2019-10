Risultati Serie C | 9^ giornata | il Padova cade | il derby calabrese va alla Reggina | le

Risultati Serie D - colpo esterno della Torres : Risultati Serie D – Anche la prima Serie dilettantistica nazionale scende in campo. Consueto programma domenicale con i nove gironi in campo alle 15. Di seguito il programma completo. GIRONE A Borgosesia-Ligorna Bra-Prato Caronnese-Chieri Fezzanese-Verbania Ghivizzano Borgo-Casale Lavagnese-Seravezza Pozzi Lucchese-Savona Real Forte Querceta-Sanremese Vado-Fossano GIRONE B Bolzano-USD Dro Brusaporto-Villa ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : Risultati e classifica della seconda giornata. Non sbagliano Orizzonte e SIS Roma : Qualche difficoltà di troppo, soprattutto per le capitoline, ma alla fine SIS Roma e Orizzonte Catania non sbagliano e si impongono nella seconda giornata del campionato femminile di Serie A1 di Pallanuoto. Netta invece la vittoria per il Plebiscito Padova che resta in vetta alla classifica a pari punti con le due già citate. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la graduatoria aggiornata. 2^ giornata Mercoledì 9 ottobre Kally NC ...

Hockey prato - Serie A1 2019-2020 : Risultati e classifica della terza giornata. Vincono Amsicora e Bra : Proseguono a braccetto Amsicora e Bra nel campionato di Serie A1 maschile di Hockey su prato. Le due grandi rivali si impongono anche nella terza giornata (gran successo da squadra navigata per i piemontesi sul Bonomi) e proseguono a pari passo a punteggio pieno. Con loro davanti a tutti un’altra sarda a sorpresa: la Ferrini. Andiamo a rivivere questo terzo turno con i risultati e la classifica aggiornata. terza giornata Pol. Ferrini-HC ...

Risultati Serie D - il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Serie D – Anche la prima Serie dilettantistica nazionale scende in campo. Consueto programma domenicale con i nove gironi in campo alle 15. Di seguito il programma completo e le classifiche. GIRONE A Borgosesia-Ligorna Bra-Prato Caronnese-Chieri Fezzanese-Verbania Ghivizzano Borgo-Casale Lavagnese-Seravezza Pozzi Lucchese-Savona Real Forte Querceta-Sanremese Vado-Fossano GIRONE B Bolzano-USD Dro Brusaporto-Villa ...

Risultati Serie C - 9^ giornata : il programma completo e la classifica aggiornata : Risultati Serie C – C’è la sosta per le nazionali, ma la terza Serie non si ferma. Tutti in campo i tre gironi, come sempre suddivisi tra gli anticipi del sabato, il clou della domenica pomeriggio e il posticipo di lunedì. L’antipasto serale è già tutto da gustare. Il Padova, capolista del girone B, ospita il Ravenna. Molto più a Sud, grande attesa per il derby calabrese tra Reggina e Catanzaro. Ma non è tutto. ...

Risultati Serie C - il Teramo batte la Sicula Leonzio nel recupero : la nuova classifica del girone C : Nel recupero della seconda giornata del girone C di Serie C, il Teramo supera la Sicula Leonzio per 2-0. A segno Bombagi al 44′ e Magnaghi al 73′. classifica Ternana 19 Potenza 17 Reggina 16 Catanzaro 16 Monopoli 16 Bari 14 Casertana 12 Catania 12 Paganese 12 Viterbese 11 Vibonese 11 Avellino 10 Virtus Francavilla 9 Picerno 9 Bisceglie 9 Teramo 9 Cavese 8 Sicula Leonzio 5 Rieti 2 Rende 2 Scarica o Aggiorna l’App da Google ...

Euro Ncap - BMW Serie 1 - Peugeot 208 e le altre : gli ultimi Risultati dei crash-test : LEuro Ncap ha pubblicato i risultati degli ultimi crash test che hanno visto protagoniste le nuove BMW Serie 1 e Serie 3, la Peugeot 208 di seconda generazione e la Jeep Cherokee. La pagella ha premiato le bavaresi con il massimo punteggio, cinque stelle su cinque. Si sono invece fermate a quattro la francesina, sostanzialmente a causa delle performance nella protezione di pedoni e ciclisti in caso di collisione, e la Suv del gruppo FCA. Che ha ...

Risultati Serie C - 8^ giornata – Il Vicenza batte il Cesena e vola al secondo posto : le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – Scende in campo la Serie C. Si disputa l’ottava giornata della terza Serie italiana. Nel girone A il Monza vince in trasferta ad Arezzo. L’Alessandria perde in casa contro il Pontedera. Nel girone B il Padova domina contro l’ArzignanoChiampo, big match tra Vicenza e Cesena. Nel girone C il big match di giornata va alla Ternana che supera il Catania, il Bari surclassa la Cavese, la Reggina non va ...

I Risultati della settima giornata di Serie A : La Juventus ha vinto il derby d'Italia ed è tornata prima, il Napoli ha pareggiato, l'Atalanta è terza in classifica e le genovesi ultime

Risultati Serie A Basket – La Virtus Bologna in rimonta : Venezia ko al PalaDozza : La Virtus Bologna manda al tappeto Venezia nella terza giornata di Serie A e vola al secondo posto in classifica La terza giornata del campionato italiano di Serie A di Basket sorride alla Virtus Bologna: al PalaDozza, i bolognesi hanno trionfato contro il Venezia. Dopo un inizio che ha premiato i Veneziani, la Virtus è riuscita a rimanere lucida fino alla fine, facendo la differenza nell’ultimo quarto di gioco,con un parziale di ...

Risultati Serie A live - 7^giornata : la Juve supera l’Inter in vetta - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La Serie A torna in campo per il settimo turno. Nel primo match di giornata successo per la Spal contro il Parma, decide una rete di Petagna per l’1-0 definitivo. Milan di misura e in rimonta a Marassi. Non si ferma l’Atalanta, altra grande partita per le squadra di Gasperini contro il Lecce, in rete ancora una volta Duvan Zapata ed il Papu Gomez, gol e spettacolo anche tra Bologna e Lazio, finisce ...