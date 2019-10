Ringo Starr su Abbey Road dei Beatles | “Non era previsto che fosse l’ultimo album”

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 12 ottobre 2019)deiè più che mai l'oggetto di una discussione esplosa di nuovo da quando Mark Lewisohn, un esperto dei Fab Four, ha portato alla luce un nastro che cattura una conversazione tra John Lennon, Paul McCartney e George Harrison registrata l'8 settembre 1969. Quel giorno i tre Fab Four si erano riuniti presso il quartier generale della Apple di Savile Row mentre il batteristasi trovava in ospedale per alcuni problemi allo stomaco. Secondo Lewisohn, tutto ciò che si è detto sulle intenzioni deiin quei giorni potrebbe essere ribaltato: non sarebbe vero, in pratica, che i Fab Four e specialmente John Lennonro consapevoli chesarebbe stata la loro ultima fatica discografica. Nel nastro, infatti, i tre musicisti parlerebbero di un prossimo album. Nelle ultime oreè stato intervistato da NME e ha confermato che...

