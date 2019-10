Rifiuti | Regione Sicilia proroga bando per centri comunali raccolta 2

Rifiuti : Regione Sicilia proroga bando per centri comunali raccolta : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) - Il Dipartimento Acque e Rifiuti della Regione Sicilia, su input del presidente Musumeci, ha prorogato al 30 ottobre la scadenza del bando per realizzare o ampliare i centri comunali di raccolta dei Rifiuti. Il termine ultimo era fissato per il 15 ottobre. Il provvedime

End of waste - la Regione Lombardia supera lo Sblocca Cantieri : salve le autorizzazioni di 120 aziende impegnate nel recupero dei Rifiuti : Mentre il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, parlando del dl Clima, annuncia che il governo è vicino a raggiungere l’obiettivo di definire la normativa sul cosiddetto ‘End of waste’, ossia la cessazione della qualifica di rifiuto, c’è chi è stato costretto a muoversi autonomamente. È il caso della Regione Lombardia che è dovuta intervenire dopo che la Provincia di Brescia aveva avviato la procedura di revoca dell’autorizzazione al recupero dei ...

Rifiuti Roma - i vertici Ama a un passo dalle dimissioni dopo il ‘no’ del Comune al bilancio. E la Regione proroga l’emergenza di 15 giorni : La Regione Lazio proroga di soli 15 giorni l’ordinanza estiva sull’emergenza Rifiuti di Roma, mentre i vertici della società capitolina Ama sono a un passo dalle dimissioni. “Già nella giornata di martedì”, dicono i bene informati. E sarebbe il settimo cambio in appena 3 anni e mezzo. In ballo c’è il bilancio dell’azienda che gestisce i Rifiuti nella Capitale, cui il Campidoglio non ha ancora approvato i conti del 2017. Tutto ciò mentre ...

Rifiuti - la discarica a Pian dell’Olmo non si farà. L’inatteso dissenso della Regione Lazio : La discarica a Pian dell’Olmo non si farà. La Regione Lazio ha espresso il proprio dissenso al progetto presentato dalla società Torre di Procoio srl – parte del gruppo Maio di Lanciano – di realizzare un imPianto da 700mila metri cubi nella località a nord di Roma, sulla direttrice Flaminia, poco lontano dal confine con il comune di Riano. “L’intervento proposto risulta non conforme alla classificazione urbanistica dell’area d’intervento”, si ...

Rifiuti Roma - chiude il Tmb Salario : la Regione revoca l’autorizzazione d’impatto ambientale. Ora la Capitale resta con un impianto pubblico : Mai più Tmb Salario. Almeno per un bel po’. La Regione Lazio ha revocato l’autorizzazione d’impatto ambientale (Aia) concessa nel 2011 all’impianto per il trattamento di Rifiuti di Roma nord, andato completamente distrutto nel rogo dell’11 dicembre 2018, episodio su cui la Procura indaga contro ignoti per disastro doloso. Il sito era da anni nel mirino dei residenti per i miasmi che si propagavano nei quartieri limitrofi alla via Salaria, dovuti ...

Regione Marche disponibile a trattare parte dei Rifiuti di Roma : “Voglio ringraziare la Regione Marche e il suo presidente, Luca Ceriscioli, per la decisione di offrire disponibilità al trattamento di

Rifiuti : incontro Regione-Comune su gestione Palermo : Palermo, 3 set. (AdnKronos) - Un "confronto proficuo", svoltosi in un "clima di grande collaborazione". E' così che una nota dell'assessorato all'Energia della Regione siciliana definisce l'incontro di questa mattina fra l'assessore Alberto Pierobon e l'assessore comunale all'Ambiente Giusto Catania

Rifiuti - fallito il piano per Roma. La Regione : emergenza fino al 2020 : Serve una nuova manovra di salvataggio per evitare che Roma risprofondi nelle secche della crisi dei Rifiuti: la Regione Lazio è pronta a prolungare l?ordinanza con misure straordinarie...