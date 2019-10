Rieti | pretendono funerale | nigeriani occupano il cimitero

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 12 ottobre 2019) Lo sgombero solo a tarda serata e in seguito all'intervento delle forze dell'ordine. Il sindaco attacca: "Un conto è lavorare per l'integrazione di chi già c è, con alto senso di civiltà. Altra cosa è vedere oltraggiati luoghi sacri alla memoria degli italiani". Sta scatenando forti polemiche aquanto avvenuto durante la serata di ieri, quando un gruppo diha occupato per protesta illocale. La pretesa quella di ottenere ilreligioso per un connazionale di 25 anni di religione cattolica deceduto lo scorso 21 di agosto. Una vicenda che è stata accuratamente ricostruita dal sindaco diAntonio Cicchetti sulla pagina personale Facebook.Il giorno del decesso dello straniero nessun parente o amico si era presentato all'ospedale civile. La salma rimase all'obitorio ma, trascorsi alcuni giorni, fu lo stesso nosocomio a chiedere al comune di intervenire ...