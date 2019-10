Repubblica | la bufera tra Sport e Salute e il Coni per Milano-Cortina 2026

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 12 ottobre 2019) Ieri Marco Mensurati aveva scritto su, a proposito dei problemi sulla scelta del Ceo delle future Olimpiadi invernali didel. La disputa è nata sul nome dell’ ex team principal della Ferrari Stefano Domenicali, che ieri è stato reinserito nella short-list dei pretendenti. Il nome di Domenicali, che si dice sia il favorito di Malagò, non c’era quando domenica si sono incontrati Malagò e Spadafora, alla presenza dei governatori Luca Zaia e Attilio Fontana e dei sindaci Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina, proprio per decidere i candidati. Ma è apparso successivamente senza alcun ulteriore confronto tra il ministro e il presidente del. Ma anche sull’incarico di Stuart c’è scontro, come riporta ancoraAppena arrivato al Governo, Spadafora aveva chiesto notizie sullo stato della procedura in questione, scoprendo che il ...

napolista : Repubblica: la bufera tra Sport e Salute e il #Coni per #MilanoCortina2026 Dopo l’esclusione di #Domenicali per il… - Franca32833698 : RT @MilaSpicola: 'Forse in futuro il Parlamento sarà inutile'. E' bufera su Casaleggio - A me viene da sbattermi la testa al muro. https… - AnnaRagosta : RT @Miti_Vigliero: E che nessuno poi dica che non lo sapeva cos'avesse in mente uno dei pericoli maggiori della nostra democrazia. #Tagliod… -