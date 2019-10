Raid vicino a una base Usa | tensioni fra Washington e Ankara La Germania blocca la

Fonte : lastampa

(Di sabato 12 ottobre 2019) L’attacco compiuto nella tarda serata di venerdì e per poco non ha messo le truppe statunitensi in pericolo

LaStampa : Raid vicino a una base Usa, tensioni fra Washington e Ankara - paoloangeloRF : Raid vicino a una base Usa, tensioni fra Washington e Ankara - La Stampa - svilupp : Raid vicino a una base Usa, tensioni fra Washington e Ankara - La Stampa -