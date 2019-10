Ragazza litiga con il suo fidanzato e un passo dal matrimonio | tenta il suicidio

Fonte : baritalianews

(Di sabato 12 ottobre 2019) Una giovane donna di soli 22 anni ha deciso di farla finita. La decisione è venuta dopo un violento litigio con il suo ragazzo. I due erano fidanzati da quattro anni e avevano deciso di sposarsi, ma a undalil litigio non si sa per quali motivi. I due si sono lasciati e la donna non ha accettato il volere del ragazzo. Allora si è vestita con l’abito da sposa e hato di lanciarsi nel vuoto dal balcone di casa. Il fatto è accaduto in Cina, nella città di Changchun . A salvare lasono stati i suoi genitori che sono riusciti a trattenerla dal suo stesso vestito. Lasi è salvata ma i genitori hanno paura che possa rire di suicidarsi. Il ragazzo sembra essere rimasto impassibile alla notizia che la sua ex avevato il

