Quota 100 e opzione donna | novità in vista sulle pensioni

Pensioni - il governo prepara la exit strategy per sostituire Quota 100 : La misura andrà in esaurimento nel 2022. Secondo il Corriere della Sera il governo sta però valutando l'ipotesi di...

Ministero del Lavoro - "Quota 100" rimane : 12.43 Riguardo alle indiscrezioni pubblicate oggi da alcuni quotidiani circa la possibilità di modificare "Quota 100", fonti del Ministero del Lavoro fanno sapere che al momento non esiste alcuna ipotesi di revisione delle finestre. E' quanto apprende l'Ansa.

Pensioni - ipotesi aumenti con ritocchi a Quota 100 : estensione della 14esima a un milione di persone : Dare un segnale anche ai pensionati. In una legge di bilancio in cui la coperta è quanto mai corta (a tre giorni dal primo esame in consiglio dei ministri mancano ancora 2,5 miliardi di...

Pensioni - il governo aumenta le finestre per Quota 100 : quanto ci rimettono gli italiani : Chi aderisce a Quota 100 dovrà attendere tre mesi in più prima di ricevere la pensione. È l'idea di Pd e M5s, alla disperata ricerca di fondi per la manovra. Il progetto è quello di smantellare progressivamente la riforma previdenziale voluta da Matteo Salvini, che arriverà sì a scadenza fino a fine

Pensioni - quattordicesima e Quota 100 : così potrebbero cambiare : Durante l'incontro con il governo, i sindacati hanno messo sul tavolo un menù ricco di modifiche: dall'ampliamento della...

Pensioni : dopo la scadenza di Quota 100 si studierà una misura diversa : Come ormai noto, il meccanismo della Quota 100 scadrà il 31 dicembre 2021: la misura elaborata dal governo Lega-M5s non verrà prorogata, come già l'Inps e l'attuale governo hanno fatto chiaramente intendere, e si inizia quindi a guardar avanti sulle possibili novità in materia previdenziale che potrebbero prenderne il posto. A margine della discussione della nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza in Senato, infatti, il ...

