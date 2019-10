Prescrizione | Di Maio conferma | “Sarà in vigore dall' 1 gennaio 2020

Fonte : blogo

(Di sabato 12 ottobre 2019) Il Ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Dihato che la riforma dellanon subirà alcun rinvio, al di là di quello che le indiscrezioni delle ultime ore sostenevano.La riforma varata dal precedente esecutivo, e fatta slittare da Matteo Salvini e la sua Lega nel tentativo di intervenire per effettuare modifiche più sostanziali, entrerà income da programma il 1°. Intervenuto oggi a L'Intervista di Maria Latella su SkyTG24, Diha assicurato:La nuovaè gia legge. Entrerà inil 1, non c’è niente da discutere. È una norma di civiltà: se entri in un processo poi si arriva a sentenza.Sembra slittato a data da definire, invece, il tanto anticipato carcere per i grandi evasori. Non per volere del Movimento 5 Stelle. Di, però, ammette di non sapere nulla di questo stralcio e ...

