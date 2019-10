Polizia di Stato al ‘Tennis & Friends’ tra sport | spettacolo e prevenzione

L’uomo arrestato perché sospettato di aver ucciso la moglie e i quattro figli a Nantes nel 2011 non è la persona che stava cercando la Polizia - secondo i giornali francesi : I giornali francesi scrivono, citando fonti di polizia, che l’uomo arrestato venerdì in Scozia perché sospettato di essere Xavier Dupont, l’uomo che uccise la moglie e i quattro figli nella città francese di Nantes nel 2011, non è davvero lui. L’identità

Roma - 24enne distrugge autobus del’Atac e cerca di aggredire l’autista : fermato da un passante e arrestato dalla Polizia – FOTO : È andato in escandescenza, probabilmente ubriaco, ha cercato di aggredire l’autista e poi ha letteralmente distrutto l’autobus dell’Atac sul quale viaggiava. Ancora un’aggressione sui mezzi pubblici a Roma, dove questa notte su via Casilina Vecchia, all’altezza della fermata Ponte Casilino, in zona Pigneto, un ragazzo di 24 anni originario del Libano ha prima divelto il bracciolo di uno dei sedili del bus NMC – sostituto della ...

Trieste - la Polizia di Stato ricorda gli agenti uccisi con il loro video : «Dormite tranquilli - ci siamo noi» : «Buonasera, dopo tanto tempo i "Figli delle stelle" sono tornati. Voi dormite tranquilli, c'è la Volante 2. Buonanotte». Con questo video, registrato prima di...

Marocchino sperona auto Polizia e ferisce due agenti - arrestato : La polizia stava tenendo d'occhio lo straniero, pregiudicato per precedenti reati di spaccio. Venerdì pomeriggio l'arresto: gli agenti hanno colto sul fatto il 37enne, che ha opposto una strenua resistenza, arrivando a speronare una "pantera" del commissariato. È finito dietro le sbarre un Marocchino di 37 anni che lo scorso venerdì pomeriggio ha speronato l'auto d'ordinanza di una pattuglia di polizia, arrivando anche ad aggredire gli uomini in ...

In possesso di droga camminava a piedi sulla A24 - bloccato dalla Polizia e arrestato 31enne : L'Aquila - Nei giorni scorsi, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio sull’autostrada A/24, una pattuglia della Sottosezione polizia Stradale di L’Aquila Ovest, ha proceduto al controllo di una persona appiedata al chilometro 28, ricadente nel territorio del Comune di Vicovaro (RM). Alla vista della pattuglia, tale H.Z, 31enne di nazionalità Marocchina, cercava di disfarsi di un sacchetto di plastica lanciandolo nella ...

Fassina è stato ferito durante uno scontro tra Polizia e manifestanti a Roma : Esplode la polemica politica sulle conseguenze di uno scontro fisico oggi pomeriggio tra poliziotti impegnati in servizio di ordine pubblico e i manifestanti che presidiavano invece l'ingresso di Roma Metropolitane, in via Tuscolana, per protestare contro il rischio licenziamento di diversi lavoratori. A farne le spese è stato infatti Stefano Fassina, deputato LeU e capogruppo per la stessa formazione politica al Comune di Roma, rimasto ferito e ...

Roma Metropolitane - Fassina ferito durante manifestazione. Lamorgese : “Accertare se l’intervento della Polizia è stato corretto” : È rimasto ferito durante una manifestazione dei lavoratori di Roma Metropolitane. E il Viminale ha chiesto chiarimenti al capo della polizia. Rischia di diventare un vero e proprio caso quell di Stefano Fassina, il deputato di Liberi e Uguali rimasto ferito e trasportato dal 118 in ospedale in “codice rosso per dinamica“, a causa di un trauma da schiacciamento. Secondo quanto si è appreso, ai soccorritori avrebbe spiegato di essere ...

Cybercrime - accordo tra Polizia di Stato e Vodafone Italia : Cybercrime, accordo tra Polizia di Stato e Vodafone.E' Stato siglato il rinnovo dell'accordo per la prevenzione e contrasto dei crimini

Al ROMICS l’Orchestra Italiana del Cinema e la Banda musicale della Polizia di Stato insieme per un concerto ispirato ai supereroi (6 ottobre) : Roma – Arrivano al ROMICS, domenica 6 ottobre, 70 eccellenti professori d’orchestra per un concerto di indimenticabili colonne sonore ispirate ai supereroi e beniamini del grande schermo. Parte dei componenti dell’Orchestra Italiana del Cinema e della Banda musicale della Polizia di Stato si uniranno, alle ore 11,50 presso il PalaROMICS, negli spazi della Nuova Fiera di Roma, per dar vita ad un concerto dal titolo Il viaggio dell’Eroe che, ...

Infastidisce i clienti di un ristoranti e aggredisce un agente : arrestato dalla Polizia Locale : Roma – Un trentenne di nazionalità inglese è stato arrestato ieri sera dalla Polizia Locale di Roma Capitale per aver reagito ad un controllo e ferito un agente che era intervenuto per fermarlo mentre molestava la clientela in un ristorante del Centro. Erano circa le 19.30 di ieri sera quando, in via Cavour, una pattuglia del I Gruppo “ex Trevi”, in servizio di controllo nella zona, è stata allertata da alcuni cittadini che ...

Roma - socio di El Chapo arrestato a Fiumicino : così la Polizia e la Dea hanno incastrato Ramon Cristobal Santoyo. Usa chiedono l’estradizione : Fiumi di cocaina, eroina e metanfetamine arrivavano dal Messico agli Stati Uniti grazie a lui, Ramon Cristobal Santoyo. Agiva in nome e per conto di El Chapo, il capo del cartello di Sinaloa arrestato tre anni fa e ora rinchiuso in carcere negli Usa dopo la condanna all’ergastolo. È la stessa fine che rischia di fare dottor Wagner, come è soprannominato Santoyo, ora che gli investigatori della Polaria e della Dea lo hanno bloccato a ...

Voli Stato : Salvini - ‘chiesta archiviazione e Polizia conferma regolarità’ : Orvieto, 12 set. (AdnKronos) – Sulla vicenda dell’utilizzo dei Voli di Stato “hanno chiesto l’archiviazione, la Polizia ha confermato che tutto è regolare. Che il ministro che si occupa di Polizia prenda l’areo della Polizia non mi sembra una cosa molto particolare”. Lo dice l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini, parlando con i giornalisti ad Orvieto. L'articolo Voli Stato: Salvini, ...

Chef Rubio e la manifestazione anti-Conte : “Perché nessuno è stato pestato come l’uva? Forze dell’ordine schierate”. La replica della Polizia : “Fastidioso e sconcertante” : “Perché nessuno è stato pestato come l’uva? Perché nessun manifestante è stato perquisito, schedato e/o gonfiato di botte? Semplice: perché non c’erano Forze dell’ordine avvelenate o schierate. Evidente la disparità di trattamento in base all’ideologia politica“. Così ha twittato Gabriele Rubini in arte Chef Rubio commentando una foto della manifestazione organizzata lunedì dal centrodestra in piazza Montecitorio mentre alla Camera ...

Venezia : tunisino arrestato dalla Polizia poche ore dopo scarcerazione : Venezia, 10 set. (AdnKronos) - Aveva appena finito di scontare una pena per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale un tunisino di 30 anni, quando è stato nuovamente arrestato dalla Polizia. Lo straniero pluripregiudicato è un noto spacciatore che per un po’ di tempo ha bivaccato nell’area di Mest