Politica Roma Politi Lega | “Zingaretti | ci lascia basiti”

Politica Roma. Pelonzi (PD) : “Raggi ora basta! Salvini giù le mani da Roma!” : Politica Roma – Lo dichiara in una nota il capogruppo Pd in Campidoglio, Giulio Pelonzi. “Ha ragione il segretario Zingaretti: la Raggi risolva i problemi, se ne e’ capace. Un sindaco deve governare. Se poi non e’ capace, se ne deve andare. Basta parole, ora vogliamo i fatti”. “Il Pd vuole i fatti – prosegue – e li pretende sia dal livello nazionale fino a quello cittadino. Il nostro giudizio sulla ...

In Romania c’è una crisi Politica : La prossima settimana sarà votata una mozione di sfiducia al governo e c'è il grosso rischio che si vada a elezioni anticipate

Roma - Bugani è il nuovo capo staff della Raggi. “Svolta Politica in vista del finale di mandato” : Massimo Bugani è il nuovo capo dello staff di Virginia Raggi a Roma. Il consigliere comunale di Bologna e membro dell’associazione Rousseau, era momentaneamente uscito di scena ai primi di agosto, dopo una furibonda lite con l’allora vicepremier Luigi Di Maio, di cui era capo segreteria, e poi era tornato durante la crisi di governo. Un rapporto, quello con il capo politico del M5s, esploso – a suo dire – dopo un’intervista in cui Bugani ...

Maria Elena Boschi durissima contro Romano Prodi : "Politica a scadenza? Sarebbe meglio" : Non vuole sentire parlare di "errore", "yogurt con scadenza ravvicinata", "nemici del Pd". Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia Viva, durante un'iniziativa del nuovo partito di Matteo Renzi a Ferrara, difende la scelta di una scissione dal Partito democratico. "Noi non siamo in scade

La surreale “fase Politica” di Raggi a Roma non scatena le pernacchie del Pd : Roma. Non si sa se ridere, o toccare ferro. “E’ finita la fase tecnica, inizia quella politica”, ha annunciato ieri Virginia Raggi mentre silurava altri quattro assessori della sua disgraziatissima giunta e confermava un po’ l’idea diffusa che licenziare assessori sia in realtà il suo unico impegno

Questa crisi Politica è degna di un romanzo : Dai palazzi romani esce una straordinaria commedia umana. Materiale per gli scrittori. Che però ne rifuggono, impauriti dai social La possibilità e la trappola " I politici di oggi sono oltre il trasformismo: sono senza radici"

Maltempo - nubifragio su Roma : stazione metro allagata - ritardi e traffico in tilt. Il temporale “ferma” la Politica : salta la luce a Palazzo Chigi [FOTO LIVE] : Giornata di Maltempo nella Capitale: un violento nubifragio si è abbattuto oggi pomeriggio su Roma, causando danni e disagi. Disagi con chiusure per allagamenti sono stati registrati in alcune stazioni della metro A di Roma. L’Atac fa sapere che la stazione della linea A “Colli Albani“ è chiusa “per danni da Maltempo“. Sempre per il Maltempo nella stazione metro A San Giovanni è attivo solo ingresso e uscita di via ...