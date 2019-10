Per la nuova Web tax pagamento in base alla dichiarazione Iva

Italia-Nuova Zelanda - tra tifoni e 0-0 a tavolino : una sconfitta Per il rugby : Questa mattina gli appassionati di rugby hanno potuto dormire più a lungo, senza svegliarsi per vedere alle 6.45 l’ultimo match della rugby World Cup dell’Italia. La sfida tra gli azzurri di Conor O’Shea e i leggendari All Blacks, infatti, è stata cancellata due giorni fa visto il forte rischio dell’arrivo del tifone Hagabis. Annullata Italia-Nuova Zelanda, cancellata Inghilterra-Scozia e a rischio, domani, anche la sfida ...

Ilary Blasi - una nuova batosta Per Mediaset dagli ascolti : Eurogames pareggia con le Iene e Perde con la Rai : Ancora una batosta per Ilary Blasi e Alvin: Eurogames proprio non decolla negli ascolti. Ieri 10 ottobre 2019 Su Rai1 Un Passo dal Cielo stravince la serata con 4.361.000 spettatori (20.1% di share), doppiando su Canale 5 Eurogames che si ferma a 2.072.000 spettatori (10.8% di share), pareggiando cl

Nazionale – Nuova avventura Per Vialli : pronto il ruolo di capo delegazione : Vialli torna in azzurro: per l’ex calciatore il ruolo di capo delegazione nello staff della Nazionale di Roberto Mancini Gianluca Vialli è pronto per una Nuova avventura in Nazionale: l’ex calciatore tornerà a novembre ufficialmente in azzurro. Vialli coprirà il ruolo di capo delegazione nello staff di Roberto Mancini, suo grande amico. Un ruolo messo sult avolo da Gravina, presidente Figc. “Lo ringrazio per avermi ...

Pompei - nuova scoPerta nella Regio V : l’affresco dei gladiatori combattenti [FOTO] : Due gladiatori al termine del combattimento, l’uno vince l’altro soccombe. E’ la scena dell’ultimo affresco rinvenuto a Pompei nell’area di cantiere della Regio V, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza e rimodulazione dei fronti di scavo, previsti dal Grande Progetto Pompei. Si tratta della scena di un combattimento tra un “Mirmillone” e un “Trace”, due tipologie di lottatori distinti da armature differenti e classici avversari nelle ...

M5S : al Senato nuova fumata nera Per capogruppo - Perilli il più votato (2) : (AdnKronos) – Danilo Toninelli ha ottenuto, nella votazione di oggi, 22 preferenze, tre in meno di ieri, mentre Marco Pellegrini e Stefano Lucidi hanno ottenuto, rispettivamente, 17 e 12 voti. I risultati per la scelta dei neo presidente dei gruppi parlamentari hanno destato stupore e qualche tensione tra i grillini, perché i due candidati più vicini a Luigi Di Maio e ai vertici pentastellati, ovvero Anna Macina a Montecitorio e ...

**M5S : al Senato nuova fumata nera Per capogruppo - Perilli il più votato** : Roma, 10 set. (AdnKronos) – nuova fumata nera al Senato per l’elezione del capogruppo che dovrà succedere a Stefano Patuanelli, ‘promosso’ ministro allo Sviluppo economico. Anche oggi non è stata raggiunta la maggioranza assoluta, dalla prossima votazione in poi il meccanismo di elezione cambierà prevedendo un quorum più basso. Perilli, attuale vicecapogruppo, ha ottenuto 44 preferenze. Alla Camera invece le ...

Gli sviluppatori di Hitman al lavoro su "una nuova esPerienza di gioco Per PC e console" : Lo sviluppatore di Hitman, IO Interactive, e Warner Bros. Interactive Entertainment lanceranno una "nuova esperienza di gioco per console e PC" come parte di un nuovo accordo di pubblicazione e distribuzione. Il publisher ha precedentemente gestito questi compiti per Hitman 2 dopo la divisione di IO Interactive da Square Enix. Tuttavia, per questo titolo, gli studi degli sviluppatori a Malmo, Svezia, e Copenaghen, Danimarca, saranno "parte ...

Rugby - Mondiali 2019 : tutti scontenti Per la cancellazione di Italia-Nuova Zelanda. Parisse : “Possibile che non ci fossero alternative?” : Italia-Nuova Zelanda non ci sarà. E’ un fatto ormai assodato, quello legato alla mancata disputa del match conclusivo della Pool B degli azzurri ai Mondiali di Rugby. Naturalmente sono ben pochi a essere contenti, anche se più d’uno comprende la situazione che si è venuta a verificare con il tifone Hagabis, lo stesso che minaccia il GP del Giappone. Per l’Italia, sono intervenuti in conferenza stampa Conor O’Shea e Sergio ...

Rugby - Italia contro Nuova Zelanda cancellata Per il tifone Hagibis : dal nostro inviato TOYOTA La partita Italia-Nuova Zelanda dei Mondiali di Rugby cancellata per il tifone Hagibis: per evitare di esporre spettatori e organizzatori ai rischi del ciclone in arrivo...

"Davvero non vogliamo fare nulla Per impedire questa nuova guerra?". L'appello della famiglia di Lorenzo Orsetti : “La priorità è fermare questo attacco ai curdi e poi sarà necessario trovare una soluzione pacifica per questa zona del Medio Oriente”. Lo chiede Alessandro Orsetti, padre del 33enne fiorentino Lorenzo Orsetti, ucciso il 18 marzo dall’Isis mentre militava come volontario con le milizie curde, commentando i primi attacchi delle forze armate turche al confine tra Siria e Iraq per impedire alle forze curde di ...

Da Milano - Per i diritti - una nuova casa comune : Il 29 e il 30 Novembre a Milano si svolgerà “casa comune”, un meeting per i diritti, in Europa, in Italia, nelle nostre città, che nasce con l’obiettivo di consolidare un punto di vista che ritengo essenziale: in un’epoca dominata dall’insicurezza, dall’incertezza, dai protagonisti della capitalizzazione della paura serve una stagione potente di ricostruzione di comunità, di azioni, ...

Rugby - Mondiali 2019 : la sfida tra Nuova Zelanda e Italia è stata cancellata Per il maltempo. L’avventura degli azzurri finisce qui : Importanti novità giungono dal Giappone, sede dei Mondiali 2019 di Rugby. Il tifone Hagibis che si sta abbattendo nella zona asiatica ha costretto l’organizzazione a un cambio di programma importante, ovvero la cancellazione delle partite Nuova Zelanda-Italia e Inghilterra-Francia. Una decisione presa nell’interesse della sicurezza del pubblico e degli atleti. Condizioni troppo pericolose per garantire l’incolumità di tutti, ...

Rugby - Mondiali 2019 : Italia-Nuova Zelanda - le chiavi tattiche Per provare ad arginare gli All Blacks : Sabato mattina, alle 6.45 con diretta su Rai 2, l’Italia del Rugby chiuderà la sua avventura alla Coppa del Mondo affrontando la fortissima Nuova Zelanda. Gli All Blacks sono bicampioni del mondo in carica, sono imbattuti nel girone e sperare in un colpaccio azzurro è sinceramente un equilibrismo ipotetico che è meglio evitare. Il realismo impone di sapere, e ammettere, che il divario fisico e tecnico tra le due squadre è enorme e che un ...