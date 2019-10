Pensioni | il governo aumenta le finestre per Quota 100 | quanto ci rimettono gli italiani

Pensioni ultima ora : incontro governo-sindacati oggi. I punti in discussione : Pensioni ultima ora: incontro governo-sindacati oggi. I punti in discussione Pensioni ultima ora: come previsto continua in modo serrato il confronto tra il governo ed n sindacati in vista della prossima manovra. Da parte delle organizzazioni sindacali c’è la richiesta di ottenere impegni concreti in modo da passare dalle “parole ai fatti”. Pensioni ultima ora, i tavoli tematici Due i tavoli previsti per l’11 ottobre 2019: ...

Pensioni - la proposta dei sindacati al governo : allargare la 14esima anche ai redditi più alti : I sindacati si appellano al governo e chiedono di estendere la platea dei pensionati che beneficiano della quattordicesima: l'intenzione delle sigle di categoria è quella di portare il limite di reddito da mille a 1.500 euro, permettendo così a tanti altri pensionati di ricevere la mensilità aggiuntiva.Continua a leggere

Pensioni e LdB2020 - Furlan (Cisl) : 'Chiediamo una discontinuità vera al governo' : Dalle parti sociali prosegue il pressing sul governo per un cambio di passo rispetto alle tutele espresse in favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, con l'obiettivo di garantire maggiore equità per tutti i cittadini. A prendere posizione in merito a tali tematiche è stata in particolare la leader della Cisl Annamaria Furlan, intervenuta presso il Forum di Assago davanti a 10mila delegati per un evento organizzato assieme a Cgil e Uil. ...

Pensioni ultima ora : rivalutazione assegni possibile - la proposta al governo : Pensioni ultima ora: rivalutazione assegni possibile, la proposta al governo Pensioni ultima ora: il tema previdenziale insieme al taglio delle tasse ed alla materia degli investimenti è stato al centro del confronto tra governo e sindacati che proseguirà anche nei prossimi giorni e passerà da incontri tematici ci cui vi abbiamo parlato in questo nostro articolo. Pensioni ultima ora. le richieste dei sindacati Tra i temi tirati in ballo ...

Pensioni e LdB 2020 - Landini sul tavolo con il governo : 'Confronto vero e serrato' : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 8 ottobre 2020 emergono dal nuovo confronto tra governo e sindacati tenutosi nella giornata di ieri. Nell'occasione si è tornati infatti a parlare anche di riforma del settore previdenziale, attraverso l'impegno per la tenuta di un tavolo tecnico ad hoc sul superamento della legge Fornero. Un nuovo incontro al riguardo è stato programmato per la prossima settimana. Nel frattempo anche i comitati degli ...

Pensioni ultime notizie : incontro governo-sindacati - il resoconto di Landini : Pensioni ultime notizie: incontro governo-sindacati, il resoconto di Landini Sono tanti i temi che saranno all’ordine del giorno nell’incontro tra governo e sindacati in vista della Manovra 2020. Dal taglio del cuneo fiscale fino ai contratti del pubblico impiego, senza ovviamente dimenticare le Pensioni. ultime notizie, a tal proposito, riguardano il resoconto del segretario generale Cgil Maurizio Landini, emerso in seguito al primo ...

Manovra - i sindacati picchettano il governo : "Sbloccare la rivalutazione delle Pensioni" : Dal governo la promessa di 2,5 miliardi di euro per il taglio del cuneo fiscale e 5,4 miliardi per il rinnovo del contratto...

Riforma Pensioni e Manovra : oggi 7 ottobre un nuovo incontro tra governo e sindacati : È atteso per la giornata di oggi il nuovo confronto tra governo e sindacati. Il tavolo è stato organizzato a Palazzo Chigi e saranno presenti il Premier Giuseppe Conte assieme ai rappresentanti della piattaforma sindacale. Saranno infatti presenti i segretari generali Maurizio Landini (Cgil), Anna Maria Furlan (Cisl) e Carmelo Barbagallo (Uil). La discussione riguardante i prossimi interventi previsti in legge di bilancio 2020 Sul tavolo il ...

Pensioni ultime notizie : doppio incontro governo-sindacati in settimana : Pensioni ultime notizie: doppio incontro governo-sindacati in settimana Sul fronte Pensioni ultime notizie riferiscono di un doppio incontro previsto in settimana tra sindacati e governo. Tema centrale sarà ovviamente la Manovra 2020, non solo le misure in tema previdenziale previste (di cui si è già al corrente, con la proroga di Ape Social e Opzione Donna), ma anche il taglio delle tasse a dipendenti e pensionati, che i sindacati vogliono ...

Pensioni - Renzi : ‘Su Q100 spero che il governo ci ripensi’ : Il tema della riforma delle Pensioni continua a tenere banco nel dibattito politico, economico e sindacale mentre si avvicina sempre di più il momento del varo della legge di Bilancio 2020. Sulla questione previdenziale è intervenuto oggi, tra gli altri, il leader di Italia Viva Matteo Renzi che ha ribadito i concetti espressi nei giorni scorsi a proposito della Quota 100, una delle misure simbolo del precedente governo gialloverde insieme al ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - nuove regole governo M5S-Pd : Pensioni ultime notizie: Quota 100, nuove regole governo M5S-Pd Nella Manovra 2020 ci sarà spazio anche per alcune misure previdenziali. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano proprio le novità previste dal governo M5S-Pd su Quota 100, i ritocchi che si hanno in mente di fare e gli interventi correttivi o normativi che si vogliono introdurre. Nella Legge di Bilancio spazio alla lotta contro l’evasione fiscale e agli strumenti di ...

Pensioni - Landini : “Necessità di una vera riforma della Fornero. Opinione di Renzi? Nostra sede di discussione è il tavolo con il governo” : “Le priorità sono gli investimenti per creare lavoro, serve una riforma fiscale partendo dalla riduzione del carico su lavoratori e pensionati e poi c’è il tema del rinnovo dei contratti e chiediamo su questo la defiscalizzazione degli aumenti. C’è poi la necessità di andare avanti su una vera riforma della Fornero“. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, affronta i temi della prossima legge di bilancio, ma ...

Pensioni - quota 100 costa 1 - 7 miliardi in meno. Come il governo può spendere il «tesoretto» : La spesa per “quota 100” e i pensionamenti anticipati senza adeguamento dei requisiti alla speranza di vita si è fermata a 2 miliardi e 14 milioni a metà settembre. Con un risparmio di 1,767 miliardi rispetto a quanto previsto dal governo Conte-1 a gennaio

Pensioni - Murelli (Lega) : ‘Sugli esodati non bastano rassicurazioni del governo’ : Dagli esodati del commercio all’equo trattamento per i militari graduati, diverse le questioni aperte sul fronte previdenziale in vista della nuova legge di Bilancio su cui sta lavorando in questi giorni il governo giallo-rosso guidato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. La manovra economica e finanziaria per il 2020, che dovrebbe contenere le risorse per la proroga delle Pensioni anticipate con Quota 100 e con Opzione donna, secondo le ...