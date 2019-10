Pattinaggio artistico | Finlandia Trophy 2019 | Shoma Uno vince la gara | Mishina-Galliamov

Pattinaggio artistico - Finlandia Trophy 2019 : Alena Kostornaia incanta nello short program. In campo maschile Yamamoto davanti a Uno : La Metro Areena di Espoo, città finlandese a est di Helsinki, sta ospitando questa settimana il Finlandia Trophy 2019, classica competizione internazionale di Pattinaggio di figura inserita nel circuito ISU Challenger Series 2019-2020. La grande attesa della giornata è stata senza dubbio la russa Alena Kostornaia, finalmente nella massima categoria dopo aver letteralmente catturato l’attenzione di tutto il mondo in campo Junior. La ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix 2019 : la lista dei partecipanti alle Finali di Torino. C’è Daniel Grassl : Dopo la conclusione della settima e ultima tappa di qualificazione della serie ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico sono stati ufficializzati i pattinatori che parteciperanno alle Finali del circuito che, ricordiamo, si svolgeranno in Italia al PalaVela di Torino dal 5 all’8 dicembre 2019. Riportiamo di seguito l’elenco degli atleti tra cui risulta il nostro fantastico Daniel Grassl, il quale ha staccato il pass ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Egna-Neumarkt 2019 : una splendida Alessia Tornaghi conquista il terzo posto. Kseniia Sinitsyna vince la tappa : Si è conclusa in modo a dir poco sensazionale la settima e ultima tappa della serie ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico, andata in scena questa settimana ad Egna-Neumarkt (Bolzano). Dopo lo splendido trionfo di Daniel Grassl di questo pomeriggio, l’azzurra Alessia Tornaghi ha conquistato con merito il terzo posto nella gara individuale femminile. La pattinatrice milanese classe 2003 ha incantato il numeroso pubblico ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Egna-Neumarkt 2019 : Daniel Grassl magistrale! L’azzurro vince la tappa e vola alle Finali di Torino : Missione Compiuta. Daniel Grassl ha staccato il biglietto per le Finali di Torino vincendo l’ultima tappa di qualificazione del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico, in corso di svolgimento alla Wurth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano). Il talento altoatesino non ha deluso le aspettative, mandando in visibilio tra le mura amiche gli spettatori inaugurando il suo bellissimo programma interpretato sulle note delle ...

Pattinaggio artistico - Shanghai Trophy 2019 : Matteo Rizzo mattatore in Cina - nella danza dilagano Sinitsina-Katsalapov : Colpo grosso in Cina. Matteo Rizzo ha vinto lo Shanghai Trophy 2019, trofeo internazionale di Pattinaggio artistico (ma anche di velocità, short track e sincronizzato), andato in scena questa settimana presso l’Oriental Sport Center della metropoli cinese. Il nostro gioiellino è stato autore di un programma libero in forte crescita rispetto alle due gare disputate fino in questo momento, merito dell’esecuzione, seppur ancora non al ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Egna-Neumarkt 2019 : azzurre super nello short femminile - nella danza trionfo per Khudaiberdieva-Filatov : Secondo giorno di competizioni alla WurthArena di Egna-Neumarkt (Bolzano), stadio del ghiaccio che sta ospitando questa settimana la settima e ultima tappa di qualificazione del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico. nello short program femminile a portarsi al comando è stata la favorita del pronostico Kseniia Sinitsyna; la russa allenata da Svetlana Panova e Tatiana Moiseeva ha letteralmente dominato il segmento ...

Pattinaggio artistico - Shanghai Trophy 2019 : Matteo Rizzo davanti a tutti nello short - Medvedeva vince ma non entusiasma : Splendide notizie dalla Cina. Matteo Rizzo, stella del Pattinaggio artistico, ha conquistato la prima posizione provvisoria dopo lo short program allo Shanghai Trophy 2019, competizione internazionale in fase di svolgimento allo Sport Oriental Center di Shanghai riguardante le discipline sul ghiaccio comprese la velocità, lo short track e il sincronizzato. Il gioiellino delle Fiamme Azzurre si è imposto sugli avversari atterrando la difficile ...

Pattinaggio artistico a rotelle : si è spenta Lucija Mlinaric - indimenticabile guerriera : La notizia che tutti gli appassionati di Pattinaggio artistico a rotelle non avrebbero mai voluto leggere è purtroppo arrivata. Lucija Mlinaric, stella del Pattinaggio mondiale, ha perso questa mattina la sua battaglia contro il cancro iniziata nel lontano 2013. La slovena, che in carriera ha conquistato ben ventidue medaglie tra rassegne iridate e continentali, ha raggiunto l’apice del successo nelle stagioni 2011 e 2012, dove ha ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Egna Neumarkt : fantastico Daniel Grassl - al comando dopo lo short. L’azzurro in corsa per le Finali! : Strepitoso Daniel Grassl. Il pattinatore azzurro allenato da Lorenzo Magri si è portato al comando della classifica dopo lo short program alla settima e ultima tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico, questa settimana in scena proprio in Italia presso la Wurth Arena di Egna-Neumarkt (Bolzano). Il padrone di casa ha incantato il pubblico tra le mura amiche proponendo una performance di altissimo profilo: ...

Pattinaggio artistico - Shanghai Trophy 2019 : Evgenia Medvedeva avanti nello short - esordio stagionale per Ghilardi-Ambrosini : L’Oriental Sport Center di Shangai (Cina) ospita questa settimana lo Shangai Trophy 2019, importante Trofeo Internazionale di Pattinaggio artistico (ma anche di velocità, short track e sincronizzato), di particolare interesse per via della grande caratura dei pattinatori coinvolti. Nella prima giornata appena passata agli archivi una delle protagoniste assolute è stata Evgenia Medvedeva, la quale ha conquistato la prima posizione nel ...

Pattinaggio artistico - Mikhail Kolyada senza pace. Il russo salterà la prima parte di stagione : Ancora guai per il pattinatore Mikhail Kolyada. La medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali 2018, dopo un periodo certamente non fortunato, salterà per intero la prima parte della stagione non partecipando dunque né alla tappa di Skate Canada né a quella dell’NHK Trophy, entrambe programmate da tempo. Da quanto si apprende dal comunicato diramato dalla federazione russa sembra che l’atleta allenato da Valentina Chebotareva e ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Egna-Neumarkt 2019 : Daniel Grassl a caccia della Finale tra le mura amiche - banco di prova importante per le azzurre : Il circuito di qualificazione ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico si avvia alla conclusione. Questa settimana, all’interno della Wurth Arena situata ad Egna-Neumarkt (Bolzano), andrà infatti in scena il settimo e ultimo appuntamento della serie che culminerà con la Finale del PalaVela di Torino in programma dal 5 all’8 dicembre di quest’anno. Tanti i giovani pattinatori in lizza per conquistare il pass per ...

Pattinaggio artistico - i Campionati Italiani Assoluti per la prima volta all’IceLab di Bergamo : È ufficiale. I Campionati Nazionali 2019-2020 di Pattinaggio artistico si svolgeranno dal 12 al 15 dicembre all’IceLab di Begamo, l’impianto sportivo che ospita ogni anno il prestigioso trofeo Internazionale Lombardia Trophy Memorial Anna Grandolfi. Per la prima volta dalla sua nascita dunque, la società sportiva che sviluppa la sua attività in tre centri (Bergamo, Assago, Sesto San Giovanni) con atleti del calibro di Matteo Rizzo, ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix 2019 : Haein Lee trionfa nel singolo femminile - benissimo Alessia Tornaghi e i danzatori Carolina Portesi Peroni-Michael Chrastecky : Cala il sipario alla Dom Sportova di Zagabria (Croazia), impianto sportivo che ha ospitato questa settimana il penultimo appuntamento del circuito di qualificazione ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico. Sulla falsariga di quanto successo nella terza tappa, quella di Riga (Lettonia), a conquistare il primo posto nella specialità del singolo femminile è stata Haein Lee; la sudcoreana ha migliorato ulteriormente le sue ...