Pallamano | Serie A maschile 2019 | altro successo per la Ego Siena | vincono anche Bolzano

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) LaA diè giunta al suo sesto turno, e la Egocontinua la sua marcia in testa alla classifica, con la formazione toscana capace di sconfiggerela Junior Fasano per 37-30, restando a punteggio pieno graziealle 10 reti del grande ex Demis Radovcic. Dietro fa un passo avanti il Pressano, vittorioso 23-21 sul Conversano nel big match del turno, mentre ildilaga in casa contro la MFoods Carburex Gaeta per 35-24, restando il scia per i primi tre posti, con la Raimond Sassari che si prende due punti al Pala Chiarbola, piegando Trieste per 29-25.nitidoper il Brixen, che supera 34-24 Fondi, con il quadro chiuso dal 26-18 esterno del Merano sul campo dell’Eppan. I risultati di giornata: ORARIO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT h 18:00 Ego– Conversano – Junior Fasano 37-30 Download PDF h ...

