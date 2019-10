Palermo | notte “focosa” tra amanti finisce in rissa al pronto soccorso

Fonte : direttasicilia

(Di sabato 12 ottobre 2019) Una donna si sarebbe presentata in undichiedendo di farsi refertare in seguito ad alcuni rapporti sessuali consumati con un uomo. La richiesta della donna è avvenuta in seguito ad unatrascorsa in un bed and breakfast palermitano insieme ad un uomo conosciuto in un sito d’incontri. La coppia si sarebbe data appuntamento nel B&B palermitano dopo che avevano iniziato a scambiarsi messaggi e foto. Come riporta BlogSicilia, la relazione tra i due è iniziata in estate. La coppia avrebbe iniziato a conoscersi e si sarebbero piaciuti l’un l’altro confessando anche i propri piaceri sessuali. Dopo mesi hanno deciso di incontrarsi in una struttura ricettiva del capoluogo in via Roma. Avrebbero trascorso insieme un’intera giornata e una. I due avrebbero consumato, sempre come scrive BlogSicilia, rapporti anche spinti. Avrebbero ...

pisto_gol : Luciano Spalletti utilizza il 4:2:3:1 e il trequartista. Che al Milan non c’è. Stefano Pioli ha più esoneri-Palermo… - imarkez : RT @blogsicilia: La notte di sesso bollente e trasgressivo in un B&B di Palermo finisce in ospedale - - palermo24h : La notte di sesso bollente e trasgressivo in un B&B di Palermo finisce in ospedale -