Padova Due uomini trovati all’ultimo piano di un palazzo di Riviera Paleocapa

Dramma a Padova - due fratelli trovati morti in casa : Giorgio e Gianfranco Granello, 77 e 71 anni, entrambi di lontane origini altoatesine. L'allarme è scattato oggi pomeriggio: sul posto la polizia scientifica che ha transennato l'ingresso e ha impiegato diverso tempo prima di venire a capo del mistero: erano entrambi morti per cause naturali. Da giorni nessuno riusciva a contattarli.Continua a leggere

Melanie Martinez live in Italia a gennaio con due concerti a Padova e Milano : Ecco tutto quello che c'è da sapere The post Melanie Martinez live in Italia a gennaio con due concerti a Padova e Milano appeared first on News Mtv Italia.