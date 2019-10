Orta Nova | poliziotto penitenziario uccide moglie e figlie e si spara con la pistola

Strage familiare a Orta Nova : uomo uccide moglie e figlie minorenni - poi si suicida : Ad aprire il fuoco un agente di polizia penitenziaria di 53 anni. Dopo mezzanotte l'uomo avrebbe chiamato i carabinieri...

I risultati positivi a 16 settimane di Cosentyx® suppOrtano la potenziale indicazione del farmaco di Novartis nella spondiloartrite assiale : Novartis ha annunciato oggi i nuovi dati positivi di PREVENT, uno studio clinico che valuta l’efficacia e la sicurezza di secukinumab nei pazienti con spondiloartrite assiale non radiografica (nr-axSpA, non-radiographic axial spondyloarthritis), confermando così di essere azienda leader nel reinterpretare la reumatologia e l’immuno-dermatologia. Tuttora in corso di svolgimento, lo studio di fase III ha soddisfatto il suo endpoint primario ...

Teresa Bellanova incontra Enzo Miccio : “L’impOrtante è scegliere l’abito che più ci fa stare bene” : Una casacca a fiori e una collana di perle. Un look fresco quello che ha scelto Teresa Bellanova per incontrare Enzo Miccio. Il ministro dell’Agricoltura aveva ricevuto attacchi feroci durante la cerimonia di giuramento del nuovo governo per via dell’abito scelto. Offese sessiste e commenti gratuiti con Miccio, esperto di stile ben conosciuto dal pubblico televisivo, pronto a difenderla. E oggi i due si sono incontrati: ...

Facebook e Instagram censurano i nudi di Canova - Sgarbi vuole pOrtare i social in tribunale : “Algoritmo capra - non distingue arte e porno” : La censura in rete, da parte di Facebook e Instagram, dei nudi artistici delle opere di Antonio Canova fa infuriare Vittorio Sgarbi. Il critico, che a gennaio è diventato presidente della Fondazione Canova di Possagno, paese natale dello scultore settecentesco, annuncia cause contro i social a causa dell’algoritmo incapace di distinguere tra arte e pornografia, che genera automaticamente un blocco delle immagini di capolavori universali ...

P&G : a Campus Party il racconto di come Big Data e Realtà Virtuale suppOrtano l’innovazione dei prodotti per la cura della persona e della casa : Quest’estate a Campus Party Italia, evento dedicato all’innovazione ed alla creatività, era presente P&G, gruppo internazionale a cui fanno capo alcuni dei più conosciuti marchi nell’ambito dell’igiene personale e della casa (Gillette, Dash, Braun, Pampers ed Oral-B per citarne alcuni), sia nella veste di sponsor sia con propri dipendenti impegnate nei talk sui palchi. Per sapere cosa porta un colosso che ...

Genova - abbiamo rivestito la pOrta di una chiesa con le coperte dorate per i migranti. È una questione di civiltà : Domenica 22 settembre 2019, la chiesa di San Torpete in Genova – insieme con cinque chiese della tradizione luterana protestante – ha accolto l’invito dello scultore fiorentino Giovanni De Gara di coprire la porta della chiesa con l’oro delle coperte termiche con cui la Guardia Costiera riscalda i profughi che si avventurano nel Mediterraneo, salvati da naufragio e morte sicura. Non tutti possono ricevere la coperta dorata, perché ...

Teresa Bellanova : “Il titolo di studio nella vita è impOrtante - non è solo un pezzo di carta” : Teresa Bellanova, la ministra dell'Agricoltura, è tornata sugli attacchi ricevuti sul suo percorso di studi, che si è interrotto con la terza media: "Sul titolo di studio, io non sono orgogliosa di non averlo ma non ne ho avuto la possibilità. nella vita però ho studiato tanto per colmare le mie lacune"Continua a leggere

Sampdoria – Apprensione a Genova : tifosi tentano il blitz al ristorante - Ferrero ‘salvato’ dalla sua scOrta : Nervosismo e tensione a Genova: Massimo Ferrero costretto a sporgere denuncia nei confronti di un gruppo di tifosi Giornata movimentata per Massimo Ferrero: il presidente della Sampdoria è stato infastidito da un gruppo di tifosi, che hanno tentato un blitz al ristorante. Per proteggere il numero 1 blucerchiato è stato necessario l’intervento della scorta personale e dei funzionari della Digos per evitare un contatto tra le due parti ...

Governo - Pisano (ministra Innovazione) ironizza : “Io il braccio di Casaleggio per espOrtare Rousseau? Mamma mia - così potente…” : “Io il braccio di Casaleggio per esportare Rousseau? Mamma mia, così potente…”. Esordisce in modo ironico la neo ministra per l’Innovazione, Paola Pisano, già assessora a Torino. “Ci sono tante cose buone nella democrazia digitale, nel coinvolgimento del cittadino, è un modello da tenere in considerazione”, ha aggiunto. Ma senza spingersi oltre: “Democrazia digitale in grado di sostituire quella ...

Smart – Presentati i nuovi modelli fortwo e forfour : impOrtanti rinnovamenti estetici e digitali [GALLERY] : Innovativa, digitale e full electric: alla IAA 2019 Smart presenta i suoi modelli fortwo e forfour completamente rinnovati, con interventi estetici e digitali. Il design all’avanguardia si fonde con una connettività intelligente e trazioni esclusivamente elettriche Rethink. «L’auto del futuro deve mettere in discussione le idee esistenti e ispirarsi a nuove tecnologie, tanto innovative quanto radicali», puntualizzava ...

Lutto in casa Novara - mOrta storica bandiera della squadra piemontese : Lutto in casa Novara, è scomparso all’età di 79 anni Giovanni “Nini” Udovichich, icona del Novara Calcio, vero e proprio emblema del “vecchio cuore azzurro”. Nato a Fiume, in Croazia, nel 1940, fuggì esule in Italia al seguito della sua famiglia dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e si stabilì a Novara nel 1946. Figura imponente Nini Udovichich iniziò a giocare a calcio nelle giovanili del Novara, e nel ...

Carlo Alberto Dalla Chiesa - 37 anni fa la mafia uccise il generale con la moglie e la scOrta. Mattarella : ‘Innovatore attento e lungimirante’ : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo ricorda come un “innovatore attento e lungimirante“. E sottolinea “il sacrificio“, insieme al “coraggio e alla generosa dedizione” di Emanuela Setti Carraro e Domenico Russo. Il 3 settembre di 37 anni fa Cosa Nostra uccideva il generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa in via Carini a Palermo con 30 colpi di kalashnikov, mentre poco dopo le 21 ...

Tragedia nello sport : Margarita Plavunova è mOrta a 25 anni durante l’allenamento : Secondo la federazione atletica russa, Margarita Plavunova ha avuto un arresto cardiaco. Secondo i media locali, il cuore della ragazza non avrebbe retto agli allentamenti particolarmente intensi cui si stava sottoponendo per le qualificazioni per Tokyo 2020. È una nuova Tragedia quella che arriva dal mondo dello sport. Stavolta a piangere è il settore dell’atletica leggera che ha perso uno dei suoi talenti migliori. Si chiamava Margarita ...