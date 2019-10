Ora vogliamo fare tutti i ministri Il messaggio di Bugani agli altri M5s

Rugby - Conor O’Shea : “Vogliamo onOrare questa Coppa del Mondo sino alla fine” : L’Italia ha perso contro il Sudafrica per 3-49 nel terzo match della Coppa del Mondo di Rugby, dicendo così addio al sogno di qualificarsi ai quarti di finale. Gli Springboks hanno dilagato nella ripresa, giocata quasi interamente in superiorità numerica per il cartellino rosso rimediato da Andrea Lovotti. Queste le dichiarazioni a fine match al sito federale. Così il CT dell’Italia, Conor O’Shea: “Sono distrutto, per i ragazzi ...

"Vogliamo lavOrare" : lavOratori contro scioperanti - negozi a rischio chiusura : I negozi Tigotà rischiano di restare chiusi per mancanza di merce sugli scaffali. Una situazione che coinvolge migliaia di...

"Vogliamo lavOrare" : lavOratori contro scioperanti - negozi senza merce a rischio chiusura : I negozi Tigotà rischiano di restare chiusi per mancanza di merce sugli scaffali. Una situazione che coinvolge migliaia di...

Atalanta - Gasperini sfida lo Shakhtar : “speriamo sia una serata memOrabile - vogliamo conquistare punti” : L’allenatore dell’Atalanta ha presentato la partita contro lo Shakhtar, sottolineando come sia importante fare punti dopo il ko con la Dinamo Zagabria L’esordio da incubo in Champions League contro la Dinamo Zagabria è ormai dimenticato, l’Atalanta ha ingranato in campionato e adesso sogna i primi punti contro lo Shakhtar. Alfredo Falcone – LaPresse Gasperini si fida dei propri giocatori e, in conferenza ...

Torino - protesta lavOratori ex Embraco : “Reindustrializzazione? Un bluff. Entriamo in fabbrica e puliamo ma vogliamo lavOrare” : “Il processo di re industrializzazione alla ex Embraco si sta rivelando un bluff”. Non usano mezzi termini i 413 lavoratori dello stabilimento di Riva di Chieri che da gennaio aspettano il riavvio della produzione promesso dai vertici di Ventures, la società che ha rilevato l’azienda che faceva parte del gruppo Whirlpool. “Andiamo in fabbrica con le scope in mano e il raschietto per pulire i muri in attesa che arrivino le linee e i prodotti” ...

Alice Campello annuncia : "Io e MOrata vogliamo una figlia femmina" - : Marco Gentile La fashion influencer Alice Campello, moglie dell'ex attaccante della Juventus Alvaro Morata, ha parlato della voglia di diventare ancora mamma: "Da quando ho partorito voglio già un altro figlio e Álvaro vuole la stessa cosa" Alvaro Morata nel corso della sua carriera ha vestito la maglia di club molto importanti: Atletico Madrid e Real Madrid nelle giovanili, dal 2010 al 2014 in prima squadra con i blancos, dal 2014 ...

Nel labOratorio dei muscoli del Napoli : «Noi superiori fisicamente al Liverpool. Vogliamo il benessere del calciatore - non la sua sofferenza» : Il Napoli ha battuto il Liverpool per 2-0. È il risultato che tutti conosciamo. Quel che nessuno sa, è che il Napoli ha battuto la squadra di Klopp in tante altre microsfide che sono alla base della prestazione di una squadra. Gli uomini di Ancelotti hanno vinto per qualità e quantità di accelerazioni, nei dati di altissima intensità, per potenza metabolica (su cui ci soffermeremo tra poco) e qualche altro valore in cui non ci addentriamo. Il ...

“Per lavOrare in Italia puntiamo su una paninoteca e non sulla laurea. Vogliamo creare un posto dove tutti si sentano a casa” : “Perché aprire una panineria in Italia adesso? E allora perché puntare su carriera accademica nel nostro paese?”. Daniele, Giuseppe, Michele e Tommaso potevano scegliere di continuare il percorso che avevano iniziato: scuola, laurea, tirocinio, lavoro all’estero. Invece hanno deciso di investire tempo ed energie in una paninoteca, in Italia. Si sono conosciuti a Bologna negli anni dall’università, da fuorisede. Poi ognuno ha preso la ...

Volley femminile - Europei 2019 : Italia-Ucraina 3-0. Cristina Chirichella : “Vogliamo imporre il nostro gioco e migliOrare partita dopo partita” : Seconda uscita e seconda vittoria, come ampiamente preventivabile, per la Nazionale italiana di Volley femminile, impegnata negli Europei: le azzurre questa sera superano agevolmente per 3-0 l’Ucraina e guardano con fiducia alla sfida di domani contro il Belgio. A fine gara hanno parlato al sito federale Myriam Sylla e Cristina Chirichella. MYRIAM SYLLA: “È stata una bella partita, ho visto nella squadra un’energia positiva. Siamo ...

Ponte MOrandi - famiglie delle vittime : “È stata una condanna a morte - vogliamo giustizia” : “La loro è stata una condanna a morte senza possibilità di appello”. Lo ha detto Egle Possetti, la presidente del comitato delle famiglie delle vittime del Ponte Morandi, intervenendo alla cerimonia di commemorazione nel giorno dell’anniversario dal crollo del Ponte, che il 14 agosto 2018 provocò la morte di 43 persone. “vogliamo giustizia – ha detto – perché un Paese democratico non può essere senza ...

Genova a un anno dal MOrandi : vogliamo solo normalità : A quasi 12 mesi dal collasso del viadotto Polcevera, la città resta spezzata a metà fra Ponente e Levante. I sentimenti si contrastano:?dall’ottimismo per i progressi all’irritazione per una viabilità ancora congestionata e la paura di restare isolati. La richiesta? Tornare alla normalità, più o meno