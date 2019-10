Nuoto | Europei 2022 | Roma tra le candidate L’Italia deve battere la concorrenza di

Approvata mozione Fdi da Assemblea capitolina : Raggi sostenga europei Nuoto 2022 : Roma – L’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimita’ una mozione a prima firma del capogruppo di Fdi, Andrea De Priamo, che impegna la sindaca Virginia Raggi e la Giunta affinche’ sia sostenuta la candidatura di Roma ad ospitare i Campionati europei di nuoto 2022 ‘ove verificato che la concomitanza con l’evento Ryder Cup 2022 non sia un motivo ostativo alla realizzazione ...

Nuoto Salvamento - Europei Riccione 2019. L’Italia chiude con due ori dalla spiaggia : Si chiude con due medaglie d’oro l’avventura delL’Italia ai Campionati Europei di Salvamento di Riccione. Una storica, perchè ottenuta nella staffetta Ocean mixed Lifesaver, dove entrano in gioco gli attrezzi come tavola e canoa dove noi storicamente non siamo fortissimi. I protagonisti dell’impresa sono Daniele Sanna a Nuoto, Samantha Ferrari a tavola, una stupenda Vittoria Borgnino a canoa e lo sprint di Niciarelli che tiene a bada ...

Nuoto Salvamento. Europei Riccione 2019. Italia a podio anche in mare con Sanna e Meschiari : L’Italia del salvamento si difende anche nelle gare Oceaniche, conquistando due podi negli Open alle gare di Riccione ieri nella quarta giornata. La giornata infatti arricchisce il medagliere azzurro con altri due podi. Il primo lo conquista Daniele Sanna, che in rimonta si aggiudica il bronzo nella gara di Nuoto nel frangente davanti al compagno Gilardi. Il secondo é appannaggio di Silvia Meschiari, argento subito dietro alla francese Fabre. ...

Nuoto - Europei di salvamento Riccione 2019. Lucrezia Fabretti vola : titolo e record del mondo! Quattro ori azzurri nell’ultima giornata in piscina : E’ Lucrezia Fabretti l’indiscussa protagonista della terza giornata dei Campionati Europei di salvamento in svolgimento a Riccione. La ragazza romana allenata da Emanuele Vagaggini si impone nel manichino con pinne con il nuovo primato mondiale di 49”33 battendo di mezzo secondo il suo precedente stratosferico record. In mattinata si capiva che qualcosa era nell’aria perchè Lucrezia si era qualificata in 50”25. Al pomeriggio, prima gara del ...

Nuoto - Europei salvamento Riccione 2019. Italia : che spettacolo! Suona dodici volte l’inno di Mameli : L’Italia domina la prima giornata agli Europei di salvamento. Sulle ventidue prove disputate l’inno Italiano riSuona ben dodici volte: cinque negli Assoluti e sette negli Youth. L’Italia si aggiudica addirittura un filotto di sette gare consecutive prima di arrendersi agli ungheresi nella staffetta trasporto maschile, ottava gara del programma. Negli Assoluti, Silvia Meschiari e Federico Gilardi sono i nuovi campioni Europei dei 200 ostacoli. ...

Nuoto Salvamento - Europei 2019 Riccione. Iniziano le gare : l’Italia punta al massimo : Con il saluto delle autorità di Riccione sono iniziati ufficialmente gli Europei 2019 di Salvamento. In realtà la categoria Master é già in gara da martedì, come di consueto, e oggi termineranno le loro fatiche. Si tratta di un evento che apre un biennio dove Riccione sarà la capitale del Salvamento mondiale. L’anno prossimo infatti si terranno qui in Italia i Mondiali, che tornano nella penisola dopo l’edizione di Viareggio 2004 (curiosamente ...