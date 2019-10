New York | sparatoria a Brooklyn | quattro morti e cinque feriti

New York - sparatoria a Brooklyn : quattro morti e tre feriti : quattro morti e tre feriti. È il bilancio di una sparatoria a Brooklyn, New York. L'allerta è scattata intorno alle 7 del mattino locali quando la polizia è arrivata...

Chihuahua fa una pipì e scatena l’inferno - fa scattare un allarme bomba al tribunale di New York : Una semplice pipì di un Chihuahua ha scatenato un allarme bomba all’tribunale della contea di Suffolk a New York. Il padrone del cane aveva portato il suo Chihuahua su un autobus per un viaggio che sarebbe durato parecchie ore. Il cane, a un certo punto, non è riuscito a trattenere la pipì e ha trovato un posto comodo dove finalmente è riuscito a farla. Il cane, senza accorgersene aveva urinato nello zaino di un ragazzo 19enne. ...

Secondo il New York Times Rudy Giuliani è indagato per le sue attività di lobbying in Ucraina : Secondo il New York Times, che cita due fonti a conoscenza delle indagini, l’avvocato personale di Donald Trump Rudy Giuliani è indagato con l’accusa di aver violato le leggi sulle attività di lobbying nell’ambito delle sue attività in Ucraina. Giuliani, ex

Giuliani sotto indagine a New York per le sue attività in Ucraina : Le autorità federali di New York stanno indagando su Rudolph Giuliani per accertare se il legale personale di Donald Trump abbia violato o meno le leggi sulle lobby con le sue attività e i suoi lavori in Ucraina

Petrolio : a New York chiude in rialzo a 54 - 70 dollari : New York, 11 ott. (AdnKronos/Xin) – Il Petrolio chiude in rialzo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per novembre ha chiuso in rialzo di 1,15 dollari attestandosi a 54,70 dollari al barile. L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo a 54,70 dollari sembra essere il primo su Meteo Web.

«La Cucina Italiana» arriva a New York : Fedele Usai ha voluto presentare ieri sera ad un selezionato gruppo di esponenti del mondo dell’imprenditoria, del food&beverage, della moda e della stampa, il primo numero de La Cucina Italiana USA nella Serra D’autunno di Eataly Flatiron. Il magazine, che uscirà ogni tre mesi, e sarà venduto (in esclusiva) da Eataly in America e in Canada, raccoglie più di 100 ricette pensate per i gourmet d’Oltreoceano: da quelle della nonna ...

New York - gli attivisti per il clima di Extinction Rebellion bloccano Times Square con una barca : 62 arresti : Hanno bloccato Times Square, tra la settima e la 44 strada a New York, con una barca. L’azione dimostrativa è stata messa in scena giovedì da Extinction Rebellion, un gruppo di attivisti per il clima che, al grido di “Act Now” (agire ora), ha protestato contro l’indifferenza della politica e delle persone. I manifestanti indossavano giubbotti di salvataggio arancioni e reggevano le bandiere dei paesi colpiti da catastrofi ...

Salone Nautico di Genova sbarca a New York : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – Ucina Confindustria Nautica, ha accolto l’invito da parte della Columbus Citizens Foundation e sarà presente alle celebrazioni del 75° Columbus Day di New York, dal 12 al 14 ottobre, con una delegazione che annovera il Presidente Saverio Cecchi, il Vice Presidente Andrea Razeto, e i rappresentanti istituzionali del territorio Ilaria Cavo, Assessore alla Comunicazione, alla Formazione e alle Politiche ...

Usa - oltre New York : l?incredibile storia di Gazmir Zeneli e la pizza napoletana fino a Yale : NEW HAVEN, CONNECTICUT - Albanese, italiano e adesso anche ?americano?. Ma, soprattutto: napoletano. Nel cuore e pure nell?accento. E pizzaiolo. La storia di Gazmir...

NBA – Kevin Durant - che schiaffo ai Knicks : “quale giocatore sogna New York? Non sono cool come un tempo” : Kevin Durant rifila una netta stoccata ai New York Knicks: secondo KD la franchigia blu-arancio non è più cool come un tempo Kevin Durant non è mai banale nelle sue dichiarazioni. L’ex cestista di Thunder e Warriors ogni volta che apre bocca non solo attira l’attenzione, ma esprime pareri taglienti senza alcuna remore. L’ultimo riguarda i New York Knicks e avrà sicuramente fatto felici i fan dei Nets che l’anno prossimo potranno godere ...

New York - uccide a sprangate quattro senzatetto : arrestato 24enne : Incubo nelle strade della 'Grande Mela' New York, precisamente nel quartiere di Chinatown, dove sono stati trovati i corpi di quattro senzatetto, uccisi in modo piuttosto violento. La terribile vicenda è avvenuta durante la notte di sabato 5 ottobre. I senzatetto sono stati uccisi a sprangate nel sonno Alle 01:50 di sabato scorso, un passante ha contattato gli agenti della polizia di New York, per segnalare loro un episodio di violenza inaudita, ...

New York : Sfera Ebbasta nella sede della label di Drake - Ernia e Luché vicini per caso : In questi giorni molti rapper italiani si stanno alternando tra New York e Los Angeles, tra questi Ernia, che – dopo essere stato Los Angeles, nello stesso periodo in cui la città californiana ospitava Rkomi, Drefgold e Sfera Ebbasta – ha immortalato nelle scorse ore, direttamente da New York, il suo incontro, casuale, almeno a detta dei diretti interessati, con Luché. Ernia e Luché, vicini per caso a New York "Manco a farlo apposta abbiamo ...

Primo centro Tailor Made Ferrari a New York : Ferrari ha aperto il suo Primo centro Tailor Made a New York. Unico nel suo genere nel Continente americano, questo nuovo centro prosegue la lunga tradizione di personalizzazione delle vetture che è iniziata nella fabbrica di Maranello negli anni 50 ed è cresciuta nel 2011 con l’apertura del Tailor Made Center a Maranello, seguito nel […] L'articolo Primo centro Tailor Made Ferrari a New York sembra essere il Primo su MotoriNoLimits | ...