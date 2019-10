Nazionale | Malagò esalta il lavoro di Roberto Mancini

Fonte : calcioweb.eu

"? Quando si decise di puntare sudissi subito che era la scelta giusta, aveva una fortissima volontà nell'accettare questo incarico, le idee chiare e le giuste motivazioni che è riuscito a dare all'ambiente. Ha grandi meriti perché vede oltre i giovani, ha coraggio, idee e gioco, è una squadra di cui siamo orgogliosi". Sono le parole del presidente del Coni, Giovanni Malago', a Sky durante Tennis & Friends al Foro Italico, è il commento sull'allenatorein vista della sfida di oggi contro la Grecia, azzurri vicinissimi alla qualificazione.

