Napoli | De Nicola | “Mi mancano gli azzurri | ma andrei anche altrove”

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 12 ottobre 2019), De: “Migli, maaltrove”DeL’ex medico sociale della SSC, Alfonso De, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Linea Calcio’, in onda su Canale 8: “Mi manca tanto l’ambiente, ero lì da 30 anni. Mi manca lo spogliatoio, mal’adrenalina della partita vissuta dalla panchina che è più bella del solito. Mi manca il rapporto quotidiano col lavoro. Tornerebbe nel calcio? Per ora non credo ci siano i margini perché non ho ricevuto proposte, ma se mi chiamassero sarei pronto ad accettare. Se qualcuno ha fatto a meno di meno aveva dei motivi” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Sky – Sampdoria, scelto il nuovo allenatore: contratto biennale per lui… Sky, Ugolini: “Insigne è un campione può fare più ...

hardyhermawan : RT @Trivia_WorldCup: #Italy ???? the day they played vs Czechoslovakia ???? #Italia90 #GroupPhase Up: Walter Zenga ??, Paolo Maldini, Fernando… - Trivia_WorldCup : RT @Trivia_WorldCup: #Italy ???? the day they played vs Czechoslovakia ???? #Italia90 #GroupPhase Up: Walter Zenga ??, Paolo Maldini, Fernando… - falsario80 : RT @Tr_CopaMundial: #Italia ???? el día que jugaron contra Checoslovaquia ???? en #Italia90 De pie: Walter Zenga ??, Paolo Maldini, Fernando De… -