Namibia-Canada | Mondiali rugby 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Fonte : oasport

(Di sabato 12 ottobre 2019) Domani sarà l’ultimo giorno della fase a gironi aidi, eppure il programma sarà ancor più ricco del solito. Saranno ben quattro infatti i match in programma, fra cui: una sfida valida per la quarta giornata del Girone B, quello che ha visto inclusa anche l’Italia (capace di chiudere al terzo posto), e che domani dovrebbe veder, a meno di un improbabile pareggio, andare a segno una delle due compagini in questione potendo così annotare sul proprio “tabellino” una vittoria nella rassegna iridata. Andiamo quindi a scoprire l’d’inizio ein tv e. Domenica 13 ottobre– Girone B – Quarta Giornata: kick off alle 05.15 (italiane) – Kamaishi Recovery Memorial Stadium Il match sarà visibile in direttasul sito ...

GiuseppeLepera5 : Il tifone ci salva dalla valanga #AllBlacks. Torniamo a casa dopo un torneo dignitoso in cui l'obiettivo era batter… - Tennisnewsroom : RT @DanieleRaponi: #NuovaZelanda ???? 0-0 #Italia ???? annullata per il tifone #Hagibis #NZLvITA #NuovaZelanda ???? 16 qualificata ai quarti #Sud… - DanieleRaponi : #NuovaZelanda ???? 0-0 #Italia ???? annullata per il tifone #Hagibis #NZLvITA #NuovaZelanda ???? 16 qualificata ai quarti… -