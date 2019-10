Morto Carlo Croccolo | principe dei caratteristi di cinema e tv

Morto Carlo Croccolo - dai film con Totò (che doppiò) a «Tre uomini e una gamba» : Morto Carlo Croccolo: l'attore 92enne lavorò al fianco di Totò e lo doppiò in molti film. «Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato...

Cinema : è Morto Carlo Croccolo - aveva 92 anni : Attore caratterista, aveva lavorato a fianco dei più grandi comici italiani a cavallo degli anni ‘50 e ‘60, da Totò a Eduardo e Peppino De Filippo

È Morto l'attore Carlo Croccolo : aveva 92 anni - : Carlo Lanna Addio a Carlo Croccolo, attore napoletano che ha recitato in più di 100 film dividendosi anche tra teatro e tv A dare l’annuncio della morte di Carlo Croccolo è stato il profilo Facebook ufficiale dell’attore napoletano. A 92 anni si spegne una delle voci più rappresentative della cultura partenopea, un attore di gran classe che nel corso della sua carriera si è diviso fra teatro, cinema e tv. "Alle prime luci dell’alba ...

Carlo Croccolo Morto - addio all’attore comico “spalla” di Totò e protagonista di “Tre uomini e una gamba” : “Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento“. Con queste parole la famiglia ha voluto annunciare su Facebook la morte di Carlo Croccolo, attore celebre per esser stato la “spalla” di Totò in moltissimi film, da “47 morto che parla” a “Miseria e Nobiltà” e “Totò lascia o raddoppia?” e “Signori si nasce”. Aveva 92 anni e si è spento “questa mattina, alle prime luci ...

È Morto l’attore Carlo Croccolo : mondo dello spettacolo in lutto : “Questa mattina, alle prime luci dell’alba, si è spento il maestro Carlo Croccolo”. Inizia così il breve post che annuncia la scomparsa del grandissimo attore napoletano che ha lavorato nel cinema sin dagli anni Cinquanta accanto ai più grandi comici italiani in oltre cento film. Croccolo, che aveva 92 anni, “ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento – prosegue il messaggio pubblicato sulla sua pagina ...

È Morto Carlo Croccolo - addio all’attore di Totonno in Capri : Carlo Croccolo è morto, l’addio a uno degli attori più celebri di Napoli Carlo Croccolo è morto stamattina e la notizia della sua scomparsa ha suscitato un po’ di tristezza in tutti noi. L’attore napoletano si è spento all’età di 92 anni, ma verrà ricordato non solo dalla sua città, Napoli, ma da tutti gli […] L'articolo È morto Carlo Croccolo, addio all’attore di Totonno in Capri proviene da Gossip e Tv.

Cinema - Morto l'attore Carlo Croccolo : 11.53 Mondo del Cinema ancora in lutto. E' morto Carlo Croccolo. La notizia della sua scomparsa è stata data su Facebook dalla famiglia dell'attore, che aveva 92 anni. Napoli, sua città Natale, è in lutto. I funerali si terranno domani, alle 16 nella Chiesa di San Ferdinando a Piazza Trieste e Trento, a Napoli. Iniziò la carriera nel 1950 alla radio, con la commedia "Don Ciccillo si gode il sole". Vinse il David di Donatello nel 1989 per ...

Morto Carlo Croccolo : l'attore 92enne lavorò al fianco di Totò e lo doppiò in molti film : Morto Carlo Croccolo: l'attore 92enne lavorò al fianco di Totò e lo doppiò in molti film. «Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato...

È Morto l’attore Carlo Croccolo - famoso per i film con Totò e per “Tre uomini e una gamba” : È morto a 92 anni l’attore comico napoletano Carlo Croccolo, famoso per i suoi ruoli in diversi film di Totò, per aver doppiato Oliver Hardy e più recentemente per il ruolo del “padre della sposa” nel film Tre uomini e una

Morto l’ex presidente della Tunisia Ben Ali - aveva 83 anni : a stroncarlo una lunga malattia : E' Morto Zine El Abidine Ben Ali, presidente deposto della Tunisia. aveva 83 anni e da tempo combatteva contro un tumore alla prostata. Il decesso si è verificato nella clinica di Jedda, in Arabia Saudita, dove era ricoverato da una settimana e dove viveva in esilio da 8 anni.Continua a leggere

Alfiero Alfieri Morto - addio all’attore romano : recitò con Carlo Verdone in “Grande grosso e Verdone” : È morto a 78 anni l’attore dialettale romano Alfiero Alfieri. Era ricoverato al policlinico Gemelli di Roma. Allievo di Aldo Fabrizi, Alfieri è stato la storica spalla di Carlo Verdone: indimenticabili le sue interpretazioni in “Grande, grosso e Verdone” e nei panni del sacerdote di “Bianco, Rosso e Verdone” e “Viaggi di nozze”. Non solo, molto apprezzate dal pubblico sono state anche le sue versioni de ...

Carlo Delle Piane Morto a Roma - lunedì i funerali : ha girato 110 film - da Totò a Pupi Avati : Lutto nel mondo cinema. È morto a Roma all'età di 83 anni l'attore Carlo Delle Piane. Ne dà notizia la moglie, Anna Crispino. L'attore aveva da poco festeggiato i 70...

Carlo Delle Piane è Morto : malattia - età e carriera. La causa della morte : Carlo Delle Piane è morto: malattia, età e carriera. La causa della morte Carlo Delle Piane è morto a Roma all’età di 83 anni. Attore conosciutissimo e molto amato dal pubblico, ha iniziato a recitare all’età di 12 anni. Una carriera lunga e intensa: poco tempo fa i 70 di carriera durante la quale ha lavorato con molti degli attori e dei registi italiani, e non solo, tra più importanti del ‘900. Carlo Delle Piane è morto, ...

Morto l'attore Carlo Delle Piane - lavorò con De Sica e Avati : E' Morto all'età di 83 anni l'attore Carlo Delle Piane, che aveva da poco festeggiato i 70 anni di carriera. Nato a Roma il 2 febbraio del 1936