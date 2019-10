Morto Carlo Croccolo | l' attore 92enne lavorò al fianco di Totò e lo doppiò in molti film

È Morto l’attore Carlo Croccolo - famoso per i film con Totò e per “Tre uomini e una gamba” : È morto a 92 anni l’attore comico napoletano Carlo Croccolo, famoso per i suoi ruoli in diversi film di Totò, per aver doppiato Oliver Hardy e più recentemente per il ruolo del “padre della sposa” nel film Tre uomini e una