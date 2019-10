Morta Sara Danius | prima donna alla guida dell’Accademia Noblel | travolta dallo scandalo

Venezia - Sara Morta a 29 anni nello schianto in moto : il fidanzato alla guida aveva bevuto : Il giovane di 26 anni che nello stesso impatto ha riportalo solo lievi fratture ora è indagato dalla Procura per omicidio stradale con l’aggravante della guida in stato di ebbrezza. Dai controlli in ospedale è emerso che aveva un tasso alcolemico doppio rispetto a quello consentito dalla legge.Continua a leggere