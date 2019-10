Morta la blogger Elisabetta Cirillo | come Nadia Toffa raccontava online la battaglia al

Morta blogger Elisabetta Cirillo - raccontava lotta al cancro : È Morta la blogger Elisabettra Cirillo, che quotidianamente raccontava la sua battaglia contro il cancro. Elisabetta aveva 33 anni e si è spenta dopo una lunga malattia. Da tempo scriveva sul suo blog "Lisa in the world" ed era seguita da migliaia di persone. Inoltre, è autrice del libro "Come capita la vita", pubblicato da Sperling & Kupfer. Un paio di giorni fa la giovane bresciana ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che la ...