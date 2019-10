Modena capitale della Riabilitazione Cardio-Respiratoria | 1° Convegno Interregionale di

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 12 ottobre 2019) Il primoper gli esperti delle malattie di cuore e polmoni si terrà venerdì 25 ottobre a partire dalle 9:30 nell’auditorium Francesco Nobile dell’Ospedale Privato Accreditato Villa Pineta (Gaiato di Pavullo n/F –). In quella occasione medici specialisti e docenti universitari dell’Emilia Romagna, con la presenza ed il contributo di un gruppo di clinici ed espertiLombardia, si incontrano per fare luce sullo stato attualelogia e pneumologia riabilitativa e sulle sfide per il futuro. L’evento è patrocinato dall’AICPR – Associazione Italiana dilogia Clinica, Preventiva e Riabilitativa, dall’UNIMORE – Università degli Studi die Reggio Emilia e dall’ Associazione di volontariato “Amici del Cuore”. In Emilia Romagna, una delle regioni più efficienti in campo sanitario per l’accesso alle cure e per la qualità ...

