Ministero della Giustizia | assunzioni a tempo indeterminato per nuovi operatori giudiziari

Concorso Ministero della Giustizia per 616 assunzioni : bando pubblicato in Gazzetta : L'8 ottobre 2019 è stato approvato in Gazzetta ufficiale il decreto che indice un nuovo Concorso del Ministero della Giustizia per l'assunzione di 616 unità di personale, da inquadrare nell'area funzionale seconda con fascia economica F1. Per gli assunti è previsto un contratto a tempo indeterminato nel ruolo di operatore giudiziario. Il personale sarà suddiviso nelle regioni italiane nel seguente modo: 127 operatori giudiziari saranno ...

Farina richiamata dai supermercati : l’avviso del Ministero della Salute [MARCA e DETTAGLI] : Farina richiamata dai supermercati per rischio allergeni: nella confezione è infatti presente la soia, pur non essendo dichiarata in etichetta. Il prodotto in questione è la Farina di Farro integrale da 400g del marchio “Lo conte” con data di scadenza 31/12/2020. Il lotto incriminato è il numero 18339. La Farina richiamata è stata prodotta da IPAFOOD srl nello stabilimento di viale Taverna Annibale, a Frigento. Il Ministero della ...

Concorsi Ministero dell'Interno e della Difesa-Aeronautica Militare : cv a ottobre-novembre : Il Ministero dell'Interno e il Ministero della Difesa hanno indetto nuovi bandi di concorso pubblico per l'inserimento di varie unità di personale professionale in qualità di esperto e tenente, da posizionare nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale. Bando di concorso a ottobre Il Ministero dell'Interno ha proclamato un avviso pubblico per l'assegnazione con contratto a prestazione d'opera tramite procedimento di selezione ...

“Non mangiatelo!”. L’allerta del Ministero della salute : “Presenza di Listeria monocytogenes” : Se avete comprato del salame, ultimamente, state attenti. In alcuni prodotti è stata riscontrata la possibilità di presenza di Listeria monocytogenes. Questo il motivo che ha indotto il Ministero della salute a diffondere nell’apposita sezione sul proprio sito web un avviso di richiamo di un salame prodotto dall’azienda “Nativa 2018 Srl”. Il prodotto interessato è venduto intero con un peso di 1 Kg circa relativo al trancio intero con il numero ...

Bando del Ministero della Giustizia per l'assunzione di 616 operatori giudiziari : Il Ministero della Giustizia ha pubblicato un avviso relativo alla selezione di 616 assistenti giudiziari, i quali verranno assunti con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, per la copertura di posti vacanti in specifiche regioni italiane, tra cui: Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Veneto. I posti a concorso saranno ripartiti tra le regioni interessate, secondo la ...

Farina di Farro integrale ritirata dal mercato - l’annuncio del Ministero della Salute : Come spiega l'avviso di richiamo del Ministero della Salute, il ritiro si è reso necessario a causa della presenza di Soia nel prodotto non dichiarata sulle confezioni in vendita. Il prodotto interessato dall'avviso è un lotto di Farina di Farro integrale venduta a marchio "Lo conte- Le farine magiche".Continua a leggere

Listeria monocytogenes nei salumi : salame richiamato dal Ministero della Salute [MARCA e LOTTO] : Allerta Listeria nel salame: l’avviso arriva dal Ministero della Salute il quale specifica che il ritiro si è reso necessario in seguito ai controlli che hanno rilevato il rischio microbiologico. Dalle analisi è poi emersa la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto in questione è il salame Stellino, della marca Nativa 2018 Srl. Le confezioni incriminate solo quelle da 1 Kg con il LOTTO n. 2819 e le seguenti date di scadenza: ...

Listeria monocytogenes nel salame - l’allerta del Ministero della Salute : “Non mangiatelo” : Il prodotto interessato è venduto intero con un peso di 1 Kg circa relativo al trancio intero con il numero di lotto 2819 dall'azienda “Nativa 2018 srl”, con sede dello stabilimento a Concamarise in provincia di Verona. Non è il primo prodotto richiamato dagli scaffali per una possibile contaminazione da Listeria.Continua a leggere

Il Ministero della Giustizia assume 616 operatori giudiziari in Lombardia e altre regioni : Il Ministero della Giustizia ha indetto una procedura di assunzione al fine di reclutare 616 operatori giudiziari con contratto a tempo indeterminato. I posti sono ripartiti in diverse regioni d'Italia e si tratta di un'ottima opportunità lavorativa per gli iscritti alle liste dei Centri per l'Impiego. operatori giudiziari: requisiti richiesti per essere assunti Per partecipare alla selezione, i candidati devono essere iscritti ai Centri per ...

Concorsi Ministero della Giustizia e Istituto Nazionale di Statistica : invio cv a ottobre : Il Ministero della Giustizia e l'Istituto Nazionale di Statistica hanno promulgato diversi bandi di concorso pubblico, per l'assunzione di alcune unità di personale in qualità di centralinista telefonico e direttore, da assegnare presso le proprie strutture disposte sul territorio Nazionale. Bando di concorso a ottobre Il Ministero della Giustizia in data venerdì 4 ottobre 2019 ha inviato al servizio di collocamento obbligatorio di competenza di ...

Salame e Salametto Fiorucci ritirati dal mercato : l’allerta del Ministero della Salute - allergene non dichiarato [LOTTO e DETTAGLI] : Allerta allergeni: in un periodo in cui l’attenzione alle allergie è sempre maggiore, il Ministero della Salute ha emesso un richiamo, in data odierna, relativo a dei prodotti di casa Fiorucci. I prodotti in questione sono il Salametto e il Salame classico il gusto d’Italia prodotti dalla Cesare Fiorucci Spa. Il rischio è legato alla presenza di allergeni non dichiarati, in particolare è stata rilevata presenza di latte non ...

Biotestamento - a dicembre la parola al Tar contro il Ministero della Salute : Associazione Coscioni: "Non ha istituito la banca dati sulle dichiarazioni anticipate di trattamento".