Milano Alla Fabbrica del vapore la mostra “La luna E poi?”

Laurea honoris causa in economia per Mario Draghi alla Cattolica di Milano : L'11 ottobre a Milano, il presidente della BCE Mario Draghi, a poche settimane dal termine del suo mandato ha ricevuto una Laurea honoris causa dall'Università Cattolica del Sacro Cuore. Durante la cerimonia, il banchiere centrale ha tenuto un discorso nel quale ha spiegato agli studenti quali sono le caratteristiche fondamentali che determinano una buona scelta di politica economica: conoscenza, coraggio e umiltà....Continua a leggere

Milano : inseguiti dalla polizia si scontrano con tre auto ferme - arrestati : Milano, 11 ott. (AdnKronos) - Scappano con l'auto alla vista della polizia e sbattono contro tre auto ferme. E' successo in via Inganni a Milano dove la volante stava eseguendo dei controlli sul territorio e alla vista di una macchina 'Polo' che procedeva a forte velocità ha iniziato l'inseguimento

Monica Bellucci (55 anni) “esplosiva”. Si prende tutta la scena alla Milano Fashion Week : Monica Bellucci ha da poco rivoluzionato il suo look. alla sfilata di Dolce & Gabbana, durante la Milano Fashion Week, l’attrice ha sfoggiato un caschetto corto molto semplice ma d’effetto, con riga laterale e il ciuffo che incorniciava il viso. Il nuovo taglio di capelli della Bellucci ha ovviamente catalizzato l’attenzione, dal momento che ha (quasi) sempre sfoggiato una chioma lunga. Poi, l’altra sera, ha partecipato all’evento ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : Milano-Bogliasco 15-9. Primi punti per le meneghine : Nell’anticipo della seconda giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile vince Milano, che in casa supera per 15-9 Bogliasco, centrando i Primi tre punti dopo la sconfitta patita a Catania all’esordio. Per le liguri arriva invece il secondo stop, dopo la sconfitta interna contro il Verona. Oggi sei gol di Bianconi e quattro di Repetto. TABELLINO KALLY Milano-Bogliasco BENE 15-9 Kally Milano: Imperatrice, Apilongo, Crudele 1, N. ...

LIVE Milano-Torino 2019 in DIRETTA : Dalla Valle - Savini - Cavagna - Rosskopf e Bou al comando. Gruppo a 4’30” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Per quanto Valverde e Bernal siano sicuramente i nomi più importanti al via oggi, il favorito numero uno, in assenza di quel Primoz Roglic che vince ogni volta che attacca il numero alla schiena, sembrerebbe essere il canadese Michael Woods della EF Education First. Woods, 2° qua nel 2016 e 2° al recente Giro dell’Emilia, è uno specialista delle classiche dure, già sul podio sia ...

LIVE Milano-Torino 2019 in DIRETTA : 5 corridori in fuga tra cui gli azzurri Savini e Dalla Valle. Il gruppo segue a 5 minuti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Egan Bernal è chiaramente il nome di punta in casa Ineos, ma oggi attenzione anche a Diego Rosa. Il piemontese, al recente Giro dell’Emilia, ha dato l’idea di aver ritrovato il colpo di pedale che aveva nelle stagioni passate in Astana e qua sa come si vince, dato che si impose nel 2015 davanti a Majka e Aru. 13.47 Orfana di Vincenzo Nibali, oggi la Bahrain-Merida si affiderà ...

Ciclismo – Alaphilippe termina la stagione in anticipo : forfait alla Milano-Torino e al Lombardia : Alaphilippe rinuncia alla Milano-Torino e al Giro di Lombardia: il francese della Quick Step termina in anticipo la sua stagione E’ tutto pronto per un ultimo sprint a due ruote per le strade italiane: il Trittico d’Autunno regalerà tanto spettacolo agli appassionati di Ciclismo, che però per le strade italiane dovranno far a meno di un campione. Alaphilippe, infatti, ha deciso di finire con un pizzico di anticipo la sua ...

Milano : asilo nido allagato - ricollocati 59 bambini : Milano, 7 ott. (AdnKronos) - Saranno ricollocati, a partire da domani pomeriggio, i 59 bambini e bambine che stanno già frequentando l'asilo nido Guicciardi a Milano, allagato dalle piogge della scorsa notte. Dal Comune di Milano si spiega che la protezione provvisoria, realizzata dall’impresa che s

A Milano l’Enigma Night di The Fame Monster – Lady Gaga Tribute Band - sabato 5 ottobre si balla all’Alcatraz : Per i Little Monsters milanesi, c'è un appuntamento da non perdere a tema Gaga: sabato 5 ottobre si terrà l'evento organizzato dalla fanbase Lady Gaga Explore con The Fame Monster - Lady Gaga Tribute Band, in scena presso l'Alcatraz di Milano, in Via Valtellina 25, a partire dalle ore 23.00. La serata si intitola ENIGMA Night e nel contesto del 90 all'ora Fluo Party, sponsorizzato da Tennent's, prevede un concerto di apertura che consiste ...

LIVE Bayern Monaco-Olimpia Milano - Eurolega basket in DIRETTA : vantaggio tedesco alla fine del terzo quarto (61-50) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61-53 Dentro i tre liberi guadagnati da Rodriguez dopo il fallo di Lo. Milano sta tirando malissimo da tre punti (3/16). La squadra di Messina deve reagire in questi dieci minuti finali. FINISCE IL terzo quarto! Bayern che sembra in controllo della gara e soprattutto riesce a rispondere ad ogni tentativo di rimonta di Milano. Non bastano finora i 16 di Scola e gli 11 di Rodriguez. 61-50 Tripla ...

Pallavolo – Serie A Femminile : presentata la stagione 2019-20 a Milano - omaggiata Francesca Piccinini : La Serie A Femminile si presenta a Milano. I trofei della stagione 2019-20, l’omaggio a Francesca Piccinini e l’inno di Elio e le Storie Tese Si è conclusa con il primo ascolto de “La partita di vollèy”, l’inno della Serie A Femminile scritto, cantato e suonato da Elio e le Storie Tese, la Presentazione dei Campionati della stagione 2019-20. L’evento, che si è tenuto a Milano, nella sede centrale del ...

Gli effetti nefasti del Decreto Sicurezza. Una notte alla Stazione di Milano : Naturalmente la mie considerazioni riguardano solo una piccola parte delle persone che io ho incontrato nel mio lavoro di medico sull’unità mobile di Medici Volontari Italiani. Si tratta di un camper suddiviso in due parti: davanti ha un piccolo spazio adibito all’accoglienza e sul retro una parte più grande che funge da ambulatorio, ben attrezzato per le visite mediche.Questo camper è posizionato davanti alla ...

Milano. Alla GAM in mostra Images of Italy : Fino al 27 ottobre 2019 la GAM | Galleria d’Arte moderna di Milano ospita “Images of Italy. Contemporary photography from

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2019-2020 : bene all’esordio Padova - Milano - Rapallo e Roma : SI è conclusa a Padova e Firenze la prima giornata della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: le squadre di Serie A1 sono state divise in due concentramenti da cinque formazioni che lotteranno fino a domenica per i tre posti a disposizione per la Final Six che si disputerà a Roma a dicembre. Nelle gare odierne successi per Padova, Milano, Rapallo e Roma, che fanno un primo passo verso la qualificazione. Coppa Italia – Prima ...