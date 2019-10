Mi faccio un sedere così con lo sport | ecco il mio lato b tutto naturale

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 12 ottobre 2019) Carlo Lanna Più sexy e spregiudicata che mai, Justine Mattera si rivela in una recente intervista fra primi baci, foto hot e il rapporto con la notorietà Icona di moda, stile e trasgressività. Justine Mattera di recente ha riscoperto la sua femminilità e, più volte, ha messo in mostra la sua fulminante bellezza sui social, con scatti e foto decisamente hot. Intervista di recente a "I Lunatici", la trasmissione di Radio 2 di Roberto Arduini e Andrea di Ciancio, segnalata da Dagospia, la showgirl ha rivetutta se stessa senza nessun freno inibitorio. "Provo a fare cose diverse, provo a evolvere, a fare delle foto interessanti. La gelosia di mio marito? Ormai siamo arrivati a un punto in cui si rende conto che fare certe foto sui social per me è un lavoro – esordisce -. Sono foto professionali, belle, non c'è niente di male. Sono stati i suoi amici a dirgli di pensare a ...

