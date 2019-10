Meteo Roma del 12-10-2019 ore 06 | 10

Fonte : romadailynews

(Di sabato 12 ottobre 2019)trovati dalla redazione per nuovo aggiornamento Mac studio Roberta Frascarelli oggi alle Nord giornata all’insegna del tempo generalmente stabile sole prevalente al mattino qualche nube in più al pomeriggio su tutte le regioni cieli irregolarmente nuvolosi in serata in nottata sia sulle cose che sulle zone interne al centro tempo asciutto È soleggiato nelle prime ore del giorno mentre dal pomeriggio la numerosità tenderà ad aumentare sul versante tirrenico che su quello driatico nubi sparse sia in serata Che nottata ma senza fenomeni al sud condizioni di generale stabilità con Ampi spazi di sereno nelle ore di urne specie sulle regioni peninsulari qualche addensamento in più sulle Isole maggiori fin dal mattino prima che la numerosità vada aumentando dalla serata su tutti i settori temperature stabili o in leggero calovalori minimi che quelli massimi previsioni a cura del ...

