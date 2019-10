Meteo | l’Ottobrata entra nel vivo con un sabato quasi estivo sull’Italia | +30°C in

Previsioni Meteo 11 ottobre : in arrivo caldo africano e sole con l’Ottobrata : Che tempo farà oggi, venerdì 11 ottobre? Secondo le Previsioni meteo, con l'anticiclone africano tornano in Italia caldo e sole, in perfetto stile Ottobrata. Nubi sparse solo alcune regioni del Centro-Sud, dal Molise alla Puglia. Temperature in aumento durante tutto il weekend con punte fino a 30 gradi.Continua a leggere