Matteo Renzi lancia voto online per scegliere il simbolo di Italia Viva

Matteo Renzi e Silvio Berlusconi - il sondaggio Emg affonda Italia Viva : gradimento - il Cav umilia l'ex Pd : Se Italia Viva è un partito personale, il fatto che Matteo Renzi nei sondaggi sia in fondo alle classifiche di gradimento è un indizio di pessima salute. l'ex premier, fresco di scissione del Pd, è così a picco nelle graduatorie da essere dietro anche a Silvio Berlusconi, un campione delle preferenz

Vittorio Feltri a Dritto e Rovescio su Matteo Renzi : "Non lo voterei mai - ma tanto scemo non lo è" : No, Matteo Renzi non deve essere sottovalutato. E, forse, neppure "sfottuto" più di troppo. È questa la sintesi del pensiero di Vittorio Feltri, che ha detto la sua sul fondatore di Italia Viva nel corso di Dritto e Rovescio, il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Interpellato sull'ex

Striscia la Notizia spietata con Giuseppe Conte e Matteo Renzi : "Chi è il peggiore?" - duello da ridere : Doppio colpo per Striscia la Notizia, che abbatte con un solo servizio sia Giuseppe Conte sia Matteo Renzi. Premier ed ex premier, nel corso della puntata andata in onda su Canale 5 giovedì 10 ottobre, vengono messi nel mirino per il loro inglese, di certo non spettacolare. "Il confronto politico fr

Lucia Annibali lascia il Pd e trasloca a Italia viva - il partito di Matteo Renzi : Perde i pezzi il Pd. Un'altra big dei democratici ha infatti lasciato il partito per entrare a far parte di Italia viva di Matteo Renzi. Si tratta di Lucia Annibali, avvocato, vittima di un attacco da parte dell'ex compagno che l'ha lasciata sfigurata con l'acido. La Annibali lo ha dichiarato in una

Sondaggio Index per Piazzapulita : crescono Giorgia Meloni e Matteo Renzi - le loro cifre : La Lega si conferma primo partito anche se in calo mentre perdono consensi gli altri due principali partiti, Pd e Movimento 5 stelle. crescono invece Fratelli d'Italia e Italia Viva. E' quanto emerge dal Sondaggio Index illustrato da Corrado Formigli in diretta a Piazzapulita, su La7. Le rilevazioni

Mario Draghi dà le pagelle ai premier italiani : i voti da Silvio Berlusconi a Matteo Renzi : Si è congedato dalla Bce dopo otto anni e durante il suo mandato ha assistito all'avvicendamento di sette governi in Italia da Silvio Berlusconi al Conte bis. In Mario Draghi l'artefice: la vera storia dell'uomo che ha salvato l' euro (Rizzoli Editore), scritto dai giornalisti Jana Randow e Alessand

Matteo Renzi - il suo uomo nei servizi segreti nel mirino di Giuseppe Conte : Mattarella teme la guerra tra 007 : C'è fermento a Palazzo Chigi e a piazza Dante, nella sede dei servizi segreti sul premier Giuseppe Conte e sul suo uomo più fidato alla guida dell'intelligence, Gennaro Vecchione, direttore del Dipartimento informazioni e sicurezza. Come se qualche testa stesse per saltare presto. Non quella di Vecc

Alessandra Ghisleri a Tagadà : "Matteo Salvini bollito? No - primo per distacco. Invece Matteo Renzi..." : Siamo a Tagadà, la trasmissione di Tiziana Panella su La7. Ospite in collegamento c'è la sondaggista che non sbaglia mai, Alessandra Ghisleri. Si parla di Matteo Salvini, e la Panella ricorda: "Molti commentatori dicono che è bollito. Lo vediamo stanco e nervoso. Ma cosa dicono i sondaggi? È risalit

Sergio Mattarella - indiscreto dal Quirinale : il presidente non è affatto sereno (per colpa di Matteo Renzi) : Sergio Mattarella non è affatto sereno. Dal Quirinale gira voce che il presidente della Repubblica sia molto preoccupato per la piega che sta prendendo il governo che ha cominciato a traballare sotto i colpi di Matteo Renzi. Il capo dello Stato pensava di aver dato vita a un esecutivo duraturo invec

Matteo Renzi - scenario clamoroso (e fonti autorevolissime) : con chi sostituirà Conte a Palazzo Chigi : Una voce, di corridoio, ma clamorosa. Matteo Renzi "vuole fare fuori Giuseppe Conte per sostituirlo con Luigi Di Maio mantenendo però la maggioranza M5s-Pd". Antonio Padellaro, ex direttore e ora editorialista del Fatto quotidiano, avvalora lo spiffero regalato da Paolo Mieli a Otto e mezzo e rilanc

Per Matteo Renzi la politica è essenzialmente tattica : di Stefano Sepe “Il vecchio e il nuovo” in Matteo Renzi si intersecano e si sovrappongono. Fattori per un insieme altamente produttivo, che invece diventano una miscela esplosiva. Al pari della nitroglicerina, i due elementi sono pronti ad esplodere alla minima scossa. Nel caso specifico, non serve nemmeno l’intervento esterno. Come è avvenuto ripetutamente, è Renzi stesso a produrre lo scoppio. L’uscita dal Pd, ultima mossa (in ordine di ...

Cartabianca - Massimo Cacciari : "Il problema non è Matteo Renzi ma il Pd. Se resta afono allora..." : "Il problema non è Matteo Renzi, ma il Pd. Lo spazio che Renzi potrà acquistare dipenderà da cosa riusciranno a fare il Pd e Nicola Zingaretti. Se il Pd resterà afono, Renzi aumenterà la sua forza nel Parlamento e nel Paese". Massimo Cacciari, ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre, a

DiMartedì - il sondaggio di Nando Pagnoncelli : Matteo Renzi in calo - Giorgia Meloni vola : Non si mette bene per Italia Viva di Matteo Renzi. Secondo l'ultimo sondaggio di Nando Pagnoncelli illustrato in diretta da Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, il partito dell'ex premier ha perso 0,3 punti percentuali ed è sceso al 4,2 per cento. vola invece Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni che

Vertice tra Zingaretti e Di Maio : le elezioni regionali in Umbria e l’incognita di Matteo Renzi : La sera di lunedì Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si sono incontrati faccia a faccia per parlare della stabilità del nuovo governo: sul tavolo della discussione il problema della figura di Matteo Renzi e le elezioni regionali, specialmente in Umbria, dove si vota il prossimo 27 ottobre. Mentre si discute dell'intesa fra le due parti in Umbria, continuano infatti i malumori di molti pentastellati che non approvverebbero ulteriori alleanze con i ...