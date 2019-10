Mastercard | Visa ed eBay hanno lasciato il progetto di Libra | la valuta digitale promossa

Mastercard e Visa sono pronte a scaricare Libra di Facebook : (Photo by Chesnot/Getty Images) Nuove nubi oscurano i cieli di Libra . Dopo i continui dubbi sollevati dalle autorità finanziarie internazionali, ora a scricchiolare è la tenuta della stessa Libra Association, il gruppo delle 28 società internazionali che dovrebbero sostenere la cripotvaluta. Il Wall Street Journal ha reso noto che alcuni colossi del settore finanziario come Visa , Mastercard e altri starebbero pensando di sfilarsi dall’accordo ...

Pagamenti online - Paypal batte Visa e Mastercard e sbarca in Cina : Via libera per l’acquisizione di NationPay. Ora la piattaforma di pagamento online sarà in grado di offrire servizi finanziari in Cina.