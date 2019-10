Marco Carta | Volevo fare coming out da anni ma chi gestiva la mia immagine mi

Marco Carta e l’omosessualità : “Il retroscena pesante dopo il coming out” : Marco Carta avrebbe voluto confessare al mondo la sua omosessualità molto prima di quanto poi è riuscito a fare. Il cantante sardo si sentiva pronto già qualche anno fa, ma qualcuno glielo ha ‘impedito’. “Sono più felice da quando ho detto di essere gay”, ha rivelato l’artista sardo in un’intervista a “OK Salute e Benessere”, a un anno dal suo coming out avvenuto a “Domenica Live”, il programma di Canale 5 condotto da Barbara ...

Marco Carta si affida a Lele Mora? La decisione dopo il processo : Marco Carta prende una decisione: il rilancio della sua carriera affidato a Lele Mora? dopo l’esperienza carceraria, Lele Mora ha ripreso la sua attività lavorativa. In Italia cura ancora qualche Vip appartenente al mondo dello spettacolo come Marco Carta, ma il clou del suo business si è spostato in Albania, dove è direttore generale di alcuni canali televisivi, e in Georgia, in cui collabora nelle vesti di agente e autore delle Tv di ...

Amici Celebrities - Pio e Amedeo scherzano su Marco Carta - Maria De Filippi li gela : "Non ha rubato" : Tra i vari ospiti della prima puntata di Amici Celebrities, sono stati presenti nello studio di Canale5, il duo pugliese Pio e Amedeo. I due comici sono noti per le loro battute ironiche, addirittura a volte scomode, e così anche davanti al pubblico di Maria De Filippi hanno dato del loro meglio. Do

Caso Marco Carta - visionati i filmati della Rinascente in cui compare il cantante. Ecco cosa si vede : Marco Carta, il cantante accusato insieme a un’amica del furto di alcune magliette alla Rinascente di Milano, ha chiesto di essere processato con il rito abbreviato. L’istanza è stata presentata nella prima udienza del processo, venerdì 20 settembre, è condizionata all’acquisizione delle immagini delle telecamere di sicurezza del centro commerciale, come spiega il suo legale, l’avvocato Simone Ciro Giordano.\\Domenica 22 settembre Marco Carta è ...

Marco Carta parla dell’amica accusata con lui di furto aggravato : “Questa donna mi ha salvato la vita” : “Questa donna mi ha salvato la vita“. A rivelarlo a “Live – Non è la d’Urso” è Marco Carta riferendosi a Fabiana Muscas la donna di 52 anni a processo con lui con l’accusa di furto aggravato per aver sottratto insieme a lui alcune t-shirt alla Rinascente il 31 maggio scorso. Il cantante ha partecipato al gioco delle cinque sfere e ha risposto a Vladimir Luxuria che gli ha dato del “pi**a” per ...

Amici Celebrities - Pio e Amedeo lanciano una frecciata a Marco Carta : “Almeno comprati il coso che toglie l’antitaccheggio”. Maria De Filippi li gela : “Non ha rubato” : Pio e Amedeo sono stati ospiti della prima puntata di Amici Celebrities e nel loro monologo i due comici pugliesi hanno preso di mira la politica italiana ma poi si sono lasciati andare a una battuta su Marco Carta, il cantante ex vincitore proprio di Amici a processo con l’accusa di furto aggravato per aver portato via dalla Rinascente di Milano 6 magliette, che ha creato imbarazzo in studio. “Maria non dirmi che tu e Maurizio vi ...

Marco Carta non si presenta alla prima udienza del processo per furto - gli avvocati : “Era agitato perché non ha mai visto un’aula di un tribunale” : Marco Carta non si è presentato in aula venerdì alla prima udienza che lo vede imputato con l’accusa di furto aggravato di sei magliette – per un valore di 1200 euro – dalla Rinascente di Milano. “Era agitato, perché non ha mai visto un’aula di un tribunale in vita sua (per un processo, era presente all’udienza di convalida, ndr), anche se è sicuro della sua innocenza“, hanno spiegato i suoi difensori, gli avvocati ...

Marco Carta non si presenta in aula per il processo per il furto aggravato : Oggi sarebbe dovuto essere un giorno cruciale nel procedimento giudiziario che vede coinvolto Marco Carta con l'accusa di furto aggravato. Il cantante sardo è a processo per i fatti risalenti allo scorso maggio, quando venne fermato insieme a un'amica per il presunto furto di 6 magliette in un noto negozio di Milano, per un valore complessivo di 1.200 euro.\\ Oggi, 20 settembre, era prevista la prima udienza del processo, che per Marco Carta è ...