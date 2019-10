Marchi spariti - Le Case italiane che non ci sono più FOTO GALLERY

Fonte : quattroruote

(Di sabato 12 ottobre 2019) Se il progetto della P72 dovesse avere un seguito produttivo, come annunciato dal gruppo Ideal Venture, ilo De Tomaso tornerebbe finalmente in vita con un modello di alto prestigio, erede della celebre one-off P70 del 1965. Tanti, del resto,i costruttori italiani che tra lo scorso secolo e il nuovo millennio hanno chiuso i battenti, con buona pace di molti appassionati, che oggi vorrebbero questedi nuovo in attività. Le abbiamo raccolte nella nostra galleria di immagini, dove troverete produttori dai grandi numeri, come la Innocenti, ma anche aziende specializzate in kit car,di lusso, meteore dellindustria automotive e brand che hanno segnato la storia del motorsport.