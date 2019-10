Malattia Vialli | la reazione dei tifosi dopo le FOTO pubblicate | l’ex attaccante lotta

“Questa Malattia è tanto dura”. Gianluca Vialli - l’ex calciatore torna a parlare del tumore : ecco come sta : Sono state importanti le ultime ore per Gianluca Vialli , l’ex attaccante della Sampdoria sarà infatti capo delegazione della Nazionale per gli Europei del 2020. l’ex bomber alla vigilia della partita tra Italia e Grecia che può garantire a Bonucci e compagni la qualificazione all’Europeo con tre giornate d’anticipo scioglie le ultime riserve e riabbraccia la famiglia azzurra. Commovente il rientro, anche per l’immagine che Vialli stesso ha ...

