Mafia : operazione antiMafia Catania - 32 arresti in tutta Italia : Palermo, 12 ott. (AdnKronos) – Dalle prime luci dell’alba è in corso su tutto il territorio nazionale una vasta operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Catania che stanno eseguendo 32 arresti. Sono ritenute responsabili, a vario titolo, di delitti di associazione di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi. L’indagine ha colpito ...

Catania - operazione antiMafia : 32 arresti : 7.00 Vasta operazione antimafia dei Carabinieri del comando provinciale di Catania su tutto il territorio nazionale.32 gli arresti nei confronti persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni,traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi. Nel mirino capi e affiliati della famiglia mafiosa "Santapaola-Ercolano". Le indagini hanno fatto luce sulla ...

Operazione antiMafia Black Cat - oltre 3 secoli e mezzo di carcere (NOMI e FOTO) : Si chiude il Processo Black Cat. Duro colpo alla mafia da parte della prima sezione penale d’Appello di Palermo che ha confermato quanto era stato disposto nell’ambito del processo contro la cosa nostra di Termini Imerese, San Mauro Castelverde e Trabia. Sommati fanno oltre tre secoli e mezzo gli anni di carcere inflitti a boss s gregari. [See image gallery at www.direttasicilia.it] Eccetto qualche assoluzione parziale e in alcuni ...

Maxi operazione antiMafia in tutta Italia - 70 arresti e sequestri per 35 mln : Una Maxi operazione antimafia, con una settantina di arresti e sequestri per 35 milioni di euro, e' in corso da alcune ore in più province d'Italia

Mafia - più di cento arresti in una maxioperazione tra Sicilia e Lombardia : Accertata l'operatività della cosca mafiosa di matrice "stiddara" con quartier generale a Brescia, che ha pesantemente inquinato diversi settori economici attraverso la commercializzazione di crediti d'imposta fittizi per decine di milioni di euro

Gela - maxi operazione antiMafia : sgominata banda della Stidda. "Decapitata" l'organizzazione criminale che poteva contare su 500 uomini armati : Un'operazione imponente. Più di 300 uomini delle forze dell'ordine impegnati. L'ausilio di due elicotteri e 15 unità cinofile. E' in corso in questi minuti il...

Mafia : operazione Octopus Palermo - revocata licenzia a Lion Security (2) : (AdnKronos) - "Gli elementi emersi nei confronti del Bruno - prosegue la nota - depongono indubbiamente nel senso del venir meno, in capo allo stesso, dell’affidabilità morale e della buona condotta, requisiti indispensabili per il rilascio ed il mantenimento del titolo di polizia, in quanto soggett

Mafia : operazione Octopus Palermo - revocata licenzia a Lion Security : Palermo, 19 set. (AdnKronos) - Il prefetto di Palermo Antonella De Miro ha revocato ieri la licenza rilasciata alla società Lion Security srl. Il provvedimento si è reso necessario a seguito dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip a carico di Gaspare Ribaudo e di altre 12 persone coinvol

Operazione antiMafia Octopus - la Mafia gestiva i buttafuori nei locali notturni : Nel corso dell’Operazione antimafia Octopus questa mattina a Palermo I carabinieri hanno arrestato 11 persone accusate a vario titolo di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si tratta di persone legate al mondo della criminalità organizzata di Palermo e Provincia. Gli arresti sono stati disposti dalla dda di Palermo. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip di Palermo I carabinieri hanno scoperto un ...

Mafia : Confcommercio Palermo - ‘operazione Octopus iniezione di fiducia per aziende sane’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – “Confcommercio Palermo rivolge un sentito grazie alle forze dell’ordine, impegnate nella tutela della legalità sul territorio. La criminalità mafiosa, purtroppo, riesce ancora a imporre il pizzo nelle sue varie declinazioni, in questo caso attraverso l’assunzione di persone che tra l’altro non avevano nemmeno i requisiti minimi per svolgere un lavoro che dovrebbe garantire la ...

Mafia - operazione contro uomini legati a Cosa Nostra : 11 arresti a Palermo. I magistrati : “Imponevano buttafuori nei locali notturni” : Imponevano tariffe e assunzioni tra i ‘buttafuori’ di alcuni night club. Con questa accusa, al termine delle indagini della Dda di Palermo, i carabinieri hanno eseguito un’ordinanza cautelare in carcere nei confronti di 11 persone accusate di estorsione aggravata dal metodo mafioso. L’inchiesta ha portato alla luce gli interessi di Cosa Nostra sul controllo e la gestione di locali notturni nel Palermitano. Figura di ...

Mafia : Operazione 'Octopus' di Palermo - ecco i nomi degli arrestati : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - ecco i nomi degli indagati nell'Operazione Octopus dei carabinieri di Palermo che hanno arrestato 11 persone: Massimo Mulè, 47 anni, Andrea Catalano, 52 anni, Giovanni Catalano, 44 anni, Vincenzo Di Grazia, 39 anni, Gaspare Ribaudo, 28 anni, Antonino Ribaudo, 52 anni,